Pre sklamaného Poóra už Spartak Trnava neexistuje, v emotívnej reči si nebral servítku pred ústa

TRNAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) - Spartak Trnava pre mňa v podstate neexistuje. Futbal v Trnave pre mňa skončil, uviedol dlhoročný majiteľ slovenského šampióna FC Spartak Trnava Vladimír Poór. Odchod zo štruktúr klubu oznámil na videozázname, ktorý odvysielala aj televízia Spartak TV. V trnavskom futbale pôsobil viac ako dve dekády.

"Počas 25 rokov som zažil veľa krásnych, ale aj menej pekných chvíľ. Uplynulá sezóna bola veľmi pekná. S trénerom El Maestrom sme získali majstrovský titul. Neskôr sme s trénerom Látalom postúpili do skupinovej fázy Európskej ligy a súperi nás hodnotili ako veľmi vážneho súpera. Žiaľ, dozvedel som sa, že tréner, spolu s generálnym manažérom Hoftychom sa rozhodli rezignovať, a tým pádom môžem aj ja povedať, že už nechcem počúvať to, čo som počúval v minulosti. Zápas s Nitrou bol posledný, na ktorý som prišiel," začal svoje rozprávanie dlhoročný mecenáš futbalu v Trnave.

Čo bude so Spartakom ďalej?

Doterajší majiteľ klubu prezradil, čo bude so Spartakom Trnava v najbližšom čase. "Vydal som pokyn, aby sa zastavili všetky finančné toky do Spartaka Trnava. Vymenia sa všetci zástupcovia vedenia klubu a vymenuje sa nové predstavenstvo, nazvime to krízový manažment, ktorý bude na čele klubu, kým si ho niekto neprevezme, na čom usilovne pracujem. Klub stále mám v srdci, ale skončil som s ním," zhodnotil veľkopodnikateľ Poór.





"Raz mi niekto povedal, že to všetko robím z ješitnosti. Ak by to tak bolo, po pískaní pri otváraní nového štadióna by som povedal, že už to ďalej robiť nebudem. To isté aj pri piskote pri preberaní majstrovskej medaily. Neurobil som to, pretože si stále vážim fanúšikov, ktorí chodia na futbal s dobrou vôľou. V zlých i dobrých časoch. Pred náročnými zápasmi, ktoré mal Spartak pod trénerom Látalom odohrať, sme sa dočkali iba rôznych incidentov," pokračoval Poór.

Konšpiračné teórie na Facebooku

Pri emotívnej reči si nebral servítku pred ústa a viackrát reagoval aj na bezbrehých kritikov na sociálnych sieťach.





"Na facebooku sa objavili rôzne konšpiračné teórie, prečo sme nezahrali hymnu. Žiaľ, stalo sa. Aj mňa to mrzí. Treba si uvedomiť, že elektrická energia na štadióne stojí 15 až 18 tisíc eur mesačne. Jeden z klubov sa sťažoval na kvalitu trávnika, preto tu máme inšpekciu z Európskej futbalovej únie (UEFA), aby hodnotila kvalitu trávy. Preto musíme svietiť vo dne i v noci a míňať energiu. Museli sme urobiť razantné opatrenia. Nikto z facebooku nie je ochotný prispieť ani eurom a mňa to už prestalo baviť."





Zaspomínal si aj na trénera, ktorý priviedol Spartak k vytúženému titulu. "Už Nestor El Maestro všetkým oznámil, že hrať futbal v Trnave, kde bojuje každý proti každému, je nereálne. Následne sme sa chceli dostať do prvej šestky vo Fortuna lige, pretože sme vedeli, že nás čakajú tri náročné súťaže. Okrem toho bol náš cieľ zvíťaziť v Slovenskom pohári a získať nejaké body v rámci Európskej ligy, čo sa nám aj podarilo. Žiaľ, niektorí fanúšikovia si aj tak do nás potrebovali kopnúť a dosiahli iba jedno jediné. Mňa to už nezaujíma. Je to problém fanúšikov a všetkých ostatných, ktorí to úprimne nemyslia. A takto sa futbal v Trnave robiť nedá," uviedol Poór.

Únava a sklamanie

Dodal, že s klubom nevycestuje ani na štvrtkový zápas 5. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/2019 proti belgickému Anderlechtu Brusel.





"Navýšili sme rozpočet na viac ako 5,6 milióna eur, čo sa aj prejavilo. Mohli sme kúpiť ešte kvalitnejších hráčov, ale kto by nám s tým pomohol? Toľko zranení, čo naši hráči utrpeli a koľko zápasov odohrali... Napríklad Martin Tóth, ktorého si neskutočne vážim, absolvoval 90 či dokonca 95 percent zápasov. To isté Boris Godál, ktorý na ihrisku vždy nechal všetko. Je tam veľa chlapcov, ktorí si odo mňa zaslúžia poklonu a poďakovanie. Mňa však na futbale už neuvidíte. Zrušil som aj cestu do Bruselu."





Poór zdôraznil, že ho mrzí spôsob rozlúčky, ale už to raz muselo prísť. "Nechcem Spartaku škodiť. Niektorí ľudia sústavne potrebujú nepriateľa a našli ho vo mne. Manažéri odchádzajú, tréneri odchádzajú, hráči odchádzajú, majitelia odchádzajú, ale Spartak stále zostáva. V tom problém nevidím. Myslím si, že mladšia generácia s tým niečo dokáže urobiť. Možno to bude lepšie, ako je to teraz. Držím im palce. Ďakujem všetkým, ktorí so mnou spolupracovali a natrápili sa. Som však unavený a sklamaný. Treba to posunúť mladším," uzavrel Poór.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !