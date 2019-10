Pre Pohronie bol zápas so Slovanom veľkou školou, kapitán cítil o dvadsať levelov vyššiu úroveň

21.7.2019 (Webnoviny.sk) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa si ani nemohli želať atraktívnejšieho súpera v premiérovom zápase v slovenskej najvyššej súťaži.

V úvodnom kole nového ročníka Fortuna ligy privítali na domácom trávniku úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava. Hostia boli síce počas celého stretnutia aktívnejší, ale futbalisti Pohronia neboli ďaleko od toho, aby v závere duel zdramatizovali vyrovnávajúcim gólom.

Šporar zlomil odpor nováčika

"Belasí" viedli v Žiari nad Hronom na začiatku druhého polčasu 2:0 po presných zásahoch Srba Aleksandara Čavriča a Slovinca Andraža Šporara, ale s dvojgólovým náskokom sa na chvíľu uspokojili a mohli za to pykať. V 65. minúte znížil Patrik Abrahám a o štrnásť minút neskôr hlavička Patrika Jacka tesne minula svätyňu hostí.

Namiesto vyrovnania však prišiel trest za nepremenenú šancu a Šporar druhým gólom v zápase definitívne zlomil odpor húževnatého nováčika.

"Premiéra bola veľmi dobrá, tešili sme sa na ňu. Boli sme nervózni, ale nevedeli sme sa dočkať tohto duelu. Po odohraní tohto stretnutia môžem priznať, že to bola pre nás veľká škola. Je to určite o dvadsať levelov vyššie než to, čo sme hrali počas minulej sezóny v druhej lige. Veľmi si vážime, že môžeme hrať najvyššiu súťaž. Je to veľká vec a aj odmena, že sa v takom malom meste môže hrať Fortuna liga," cituje portál Profutbal.sk kapitána Pohronia Lukáša Pellegríniho.

Slovenský futbal potrebuje tímy ako Pohronie

Zatiaľ čo domáci si užívali debut medzi slovenskou elitou, Slovan potreboval po zaváhaní v prvom predkole Ligy majstrov bezpodmienečne vyhrať. "Po zlyhaní v Čiernej Hore sa nachádzame v neľahkej situácii. Bolo náročné urobiť ten jeden krok dopredu a pripraviť mužstvo na zápas. S hráčmi sme veľa pracovali aj po mentálnej stránke. Mali sme výborný vstup do zápasu, približne do 60. minúty sme boli lepší a náš výkon spĺňal určité kritériá. Potom opäť prišiel zlý okamih, inkasovaný gól a malá panika. Rozhodujúce bolo, že sme sa upokojili a dali sme tretí gól, ktorým sme zavreli zápas v náš prospech. Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo, teraz už myslíme na ďalší zápas v Európskej lige, v ktorom chceme uspieť. Chcem vyzdvihnúť aj atmosféru na štadióne, myslím si, že slovenský futbal potrebuje v lige také tímy ako Pohronie, kde ľudia doslova žijú futbalom,“ povedal na tlačovej konferencii dočasný tréner Slovana Vladimir Radenkovič.

Potešujúcim faktom pre Bratislavčanov je, že napriek neúspechu v Lige majstrov ich prišli na stredné Slovensko podporiť desiatky priaznivcov, ktorí zaplnili sektor hostí. "Fanúšikom treba poďakovať za to, že prišli sem, aj keď si myslím, že nemuseli. Musíme im byť vďační, že nás podporovali po celý zápas," uviedol brankár Dominik Greif. Slovan čaká ďalší súťažný duel už v stredu, v druhom predkole Európskej ligy privíta na Tehelnom poli kosovský tím KF Feronikeli. Úvodný výkop je naplánovaný na 18.00 h.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !