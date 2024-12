Pre opatrenia na hraniciach hrozí v Mníšku nad Popradom krach miestnym podnikom, tvrdí starosta

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Kontroly na hraniciach ovplyvnili život aj v obci Mníšek nad Popradom v Staroľubovnianskom okrese, kde sa nachádza hraničný priechod.

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastroslužbách prežili vlny pandémie a zatvárania, podľa starostu obce Petra Žembu ich však na kolená môžu položiť súčasné opatrenia na hraniciach.

Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, miestne zariadenia s reštauračnými službami boli napojené na Poliakov. „Prežili by ešte dva či tri mesiace, kým sa to opäť všetko zatvorí, no teraz krachujú ďalej,“ zhodnotil.

Kontroly na hraniciach

Kontroly na hraniciach, ktoré umožňujú prísť na Slovensko bez potreby karantény len zaočkovaným, považuje starosta obce za neprimerané. „Takéto opatrenia nemá žiaden z okolitých susedných štátov. Vôbec nič neriešia,“ poznamenal.

Zároveň poukázal na to, že rodiny v obci majú väzby v Poľsku a cestujú tam tiež za lacnejšími nákupmi.

Budúcnosť rodinnej reštaurácie

Otázna je v Mníšku nad Popradom napríklad budúcnosť rodinnej reštaurácie s 23 ročnou tradíciou. O jej existenciu sa obáva jej majiteľ Tomáš Dietrich. Podnik tam založil ešte jeho otec so svojím bratom.

Podarilo sa mu prežiť aj počas hospodárskej krízy pred viac ako desiatimi rokmi. V minulosti bol súčasťou podniku penzión, ten museli pre pandémiu zlikvidovať.

Prispôsobili sa pandémii

„Prispôsobili sme sa dobe počas pandémie. Napriek všetkému sme zainvestovali a urobili sme si z jednej izby pizza kuchyňu,“ povedal Dietrich pre SITA. Nakúpili tak zariadenie, pričom pozornosť chceli zamerať na donáškovú službu, pizzu plánovali vyvážať aj do Poľska.

„Teraz sa ale naozaj blíži koniec, ani tá pomoc nie je nejaká extra. Nie sú ľudia. Ešte mimo sezóny sa nejako dalo, človek si vtedy povedal, že minulé leto nás otvorili, tak počas tohto leta si privyrobíme,“ skonštatoval majiteľ reštaurácie.

Poukázal na to, že Mníšek síce nie je turistickým miestom, no podnik si za viac ako dvadsať rokov získal svoju klientelu, prichádzalo sem veľa Poliakov.

Bojujú o zákazníkov

„Vybudovali sme si meno a teraz akoby z ničoho nič uťalo. Toto nie je turistický región, bojujeme tu o každého človeka,“ dodal Dietrich, podľa ktorého funguje reštaurácia oproti minulým rokom na 30 percent. Hoci sa v poslednom období na mieste ukázalo o niečo viac Slovákov, podnik to podľa jeho slov nezachráni.

Hraničný priechod v Mníšku nad Popradom bol otvorený v roku 1971. Prechádza ponad rieku Poprad a spája ho s poľskou obcou Piwniczna, ktoré je od hraničného priechodu vzdialená päť kilometrov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.