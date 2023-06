Pre krízu na Ukrajine môže dôjsť k obmedzeniu dodávok ruského plynu, ohrozené sú najmä slovenské firmy

Z hľadiska agregovaného medzinárodného obchodu nepredstavujú Ukrajina a Rusko významných partnerov pre Slovensko.

Detailný pohľad však podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka ukazuje významnú závislosť na dovoze strategických surovín z Ruskej federácie, a to najmä plynu.

Zníženie závislosti na ruskom plyne

Európa však inú cestu, než dovoz, ani nemá, keďže vlastné zdroje plynu sú tu minimálne. Bez ohľadu na ďalší vývoj konfliktu bude EÚ, ale aj samotné národného štáty, v najbližších rokoch nepochybne podľa Horňáka zamestnaná intenzívnymi debatami o tom, ako znížiť svoju závislosť od jedného štátu a rozložiť potreby medzi viacerých dodávateľov.





Z pohľadu slovenského zahraničného obchodu netvorí Ukrajina ani Rusko významný podiel na jeho celkovej výkonnosti. Do Ukrajiny smerovalo v roku 2020 asi percento nášho exportu a prichádzalo pol percenta importu. Rusko je o niečo významnejšie, zo slovenského exportu tam smerovalo asi 1,6 %, ruský import tvoril asi 3 %.

„Dôležitejšie, než relatívne nízke percentá, je pozrieť sa na štruktúru dovážaných tovarov, kde môžeme pozorovať významnú závislosť Slovenska na surovinách z Ruska. Zatiaľ čo takmer dve tretiny ropy a príbuzných produktov sa na Slovensko dovezú z Ruska, pri plyne podiel presahuje až 90 %,“ konštatuje analytik.

Ohrozené dodávky plynu a ropy

Prípadné zastavenie ekonomickej spolupráce by tak mohlo Slovensku podľa neho spôsobiť problémy s dodávkami plynu, ropy, ale aj jadrového paliva.

Okrem priameho vplyvu na Slovensko však nesmieme podľa analytika zabúdať na nepriame vplyvy cez dodávateľské siete a prepojenosť firiem. Pandémia ukázala, aké prepletené sú dodávateľské reťazce. Práve priame a nepriame dodávateľské siete skúmala aj Európska centrálna banka (ECB) vo svojom článku venovanom dopadu zníženia dodávok plynu.





Ukázalo sa, že 10-percentné zníženie dodávok plynu by znížilo vytvorenú pridanú hodnotu v eurozóne o asi 0,7 %, ak by neprišlo nahradenie iným zdrojom.

Výpadky by ohrozili výrobu

V prípade Slovenska model ukázal zníženie pridanej hodnoty asi o 1,6 %, čo je podľa Horňáka najvyšší pokles spomedzi skúmaných krajín.





Dôležitú úlohu totiž zohráva štruktúra ekonomiky a potreba energií, ktorá je najvyššia v odvetviach ako výroba a spracovanie základných kovov, ťažba a dobývanie, ale aj výroba papiera, chemických produktov či výrobkov z dreva.

„V prípade na Slovensku významného automobilového priemyslu ide najmä o nepriame vplyvy v dôsledku veľkého množstva vstupov z rôznych odvetví,“ pokračoval analytik.

Migračná kríza

Je tiež podľa Horňáka možné, že prípadný vojenský konflikt na Ukrajine by priniesol aj vyšší tlak na verejné financie, a to nielen prostredníctvom vyšších nákladov na obranu, ale aj prostredníctvom výdavkov na humanitárne účely, keď by sa na slovenské územie mohlo dostať veľké množstvo azylantov.

V neposlednom rade prídu podľa Horňáka takmer určite intenzívnejšie debaty o energetickej sebestačnosti Európy. „Nech už tento konflikt dopadne akokoľvek, Európska únia bude oveľa viac pracovať na zabezpečení alternatívnych dodávok energií a hľadaní spôsobov, ako to dosiahnuť hoc aj v dlhšom horizonte. Procesy prechodu na zelené technológie tak budú výrazne zrýchľovať,“ dodal Horňák.

Počasie predpoveď na Štvrtok 22. Júna 2023 polooblačno až oblačno, postupne miestami, najmä vo východnej polovici, prehánky alebo búrky

Dnes bude polooblačno až oblačno, zrána aj menej oblačnosti. Postupne miestami, najmä vo východnej polovici, prehánky alebo búrky ojedinele aj intenzívne a s krúpami.

Najvyššia denná teplota 27°C až 31°C, na západe a na juhu stredného a východného Slovenska miestami 32°C do 34 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 19 °C.

Slabý premenlivý, na juhozápade prevažne južný vietor do 5 m/s (20 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.





Predpokladané množstvo zrážok:do 10 mm, pri búrkach ojedinele až do 40 mm





Je tohtoročná daždivá jar dobrým znamením?

Na Slovensku je tohtoročná jar daždivejšia, ako sme boli za posledné roky zvyknutí. Avšak ochladenie, častý dážď a vo vyšších polohách aj snehové zrážky, sú typické znaky pre jarné obdobie na našom území.





V takmer celej Európe je zvýšená zrážková činnosť v tomto období bežná.





Rusko, Ukrajina, či Bielorusko, môžu mať v tomto období väčšie sucho, ako ostatné časti Európy. Dôvodom môže byť aj globálne otepľovanie.

Je dobré, že viac prší?

Zvýšené zrážky zabezpečia naplnenie vodných nádrží, zvýšenie hladiny podzemnej vody a zmiernenie sucha. Avšak dôsledky zrážok závisia od konkrétnej situácie a miesta.





Je dôležité rozlišovať medzi zvýšenými zrážkami a extrémnymi záplavami. Zvýšené zrážky predstavujú nadpriemerné množstvo zrážok v danom časovom období. Môže ísť o vyššie množstvo zrážok, snehu alebo iných typov zrážok v porovnaní s bežnými očakávaniami pre danú oblasť a sezónu. Tieto zrážky môžu spôsobiť, že rieky a potoky sa priblížia k svojim hraniciam.





Extrémne záplavy sú spúšťané s mimoriadnymi podmienkami, ako sú silné a intenzívne zrážky, ktoré v krátkom čase vylievajú vodné toky. Záplavy môžu mať vážne následky pre ľudí a infraštruktúru. Hlavným rozdielom medzi zvýšenými zrážkami a extrémnymi záplavami je rýchlosť a intenzita nárastu hladiny riek a tokov. Zvýšené zrážky môžu postupne zvyšovať hladinu riek, avšak záplavy môžu mať náhly a dramatický vplyv na rýchlosť a objem vody.





Okrem zrážok je dôležité aj efektívne využívanie vody, riadenie vodných zdrojov a udržateľné praktiky v odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, priemysel a domácnosti. Aj v prípade dostatku zrážok je dôležité mať účinné systémy zhromažďovania, skladovania a distribúcie vody, aby sa zabezpečilo udržateľné hospodárenie. Riadenie vodných zdrojov je komplexný problém, ktorý si vyžaduje vyvážený prístup a spotrebu miestnych podmienok.





Približne 2 miliardy ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode

Podľa údajov Organizácie Spojených národov z roku 2021, približne 2 miliardy ľudí na svete nemajú prístup k pitnej vode. Ide najmä o krajiny tretieho sveta, rozvojové krajiny a tie, ktoré sa nachádzajú v konflikte a chudobné komunity. Nedostatočný prístup k pitnej vode má vážny vplyv na zdravie a život ľudí.





Ak má zvýšený počet zrážok pomôcť, je dôležité správne nastaviť a riadiť vodné systémy, ktoré dokážu zabezpečiť dostatok pitnej vody, či udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi.





Pravidelné a primerané zrážky môžu zabezpečiť dostatok vody v rezervoároch a podzemných vodných zdrojoch, čo je dôležité pre zásobovanie mesta pitnou vodou. Ak je voda zhromažďovaná a spracovaná, môže sa využiť na zavlažovanie poľnohospodárskych plôch a na výrobu energie.





Na druhú stranu príliš veľké množstvo zrážkovej činnosti môže spôsobiť poškodenie a narušenie infraštruktúry, ak nie sú dostatočne dimenzované a prispôsobené vodné systémy. Preto je veľmi dôležitý základný náter infraštruktúry, celkovej kanalizácie a ochrany proti povodniam, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky veľkého množstva zrážok.

Čo na to SHMÚ?

Vedecko-technický pracovník pre meteorológiu a klimatológiu Pavel Faško zo SHMÚ uviedol, že v aktuálnom charaktere počasia na Slovensku je vlhko a chladno. Striedanie chladnejších a teplejších období je v druhej polovici jari u nás štandardné, pričom aj prejavy pôsobenia tlakových níží smerujúcich k nám z Talianska a z oblasti Jadranského mora môžu byť súčasťou jarného charakteru počasia na našom území.





Ale v roku 2023 trvá chladné počasie už od konca marca a to nie je štandardné. Aj tlakových níží postupujúcich z centrálneho Stredomoria cez Taliansko a Jadranskú oblasť smerom na sever bolo zaznamenaných od apríla do súčasnosti niekoľko, a to tiež nie je až také obvyklé. Dôsledkom sú výrazne nadnormálne atmosférické zrážky, predovšetkým na krajnom juhozápade a západe Slovenska.





Ako ďalej Faško uviedol, nie je vhodná príležitosť na podporu hladín podzemnej vody, ale posledné dažde už spôsobili povodňové stavy na viacerých vodných tokoch.





Kombinácia chladného a daždivého počasia nepraje teplomilným rastlinách, ako sú paradajky a papriky, ale niektorým iným poľnohospodárskym plodinách to nevadí. Pripomenúť treba aj to, že chladnejších a daždivejších májov je v posledných rokoch viac, napríklad podobne ako v roku 2023 to bolo aj v roku 2019.

