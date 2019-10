Pre hnutie Sme rodina je dôležité, aby Krajniak dosiahol v prezidentských voľbách dobrý výsledok

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) – Pre hnutie Sme rodina je podľa jeho predsedu Borisa Kollára dôležité, aby Milan Krajniak dosiahol v prezidentských voľbách dobrý výsledok. Ako povedal Kollár v rozhovore pre agentúru SITA, hnutiu však nezáleží na percentách, ale aký dojem zanechá.

„Som presvedčený, že dobrý dojem Krajniak zanechá. Do volieb ide s tým, aby voľby vyhral. Aj my preto robíme všetko. Som rád, že sme si takéhoto kandidáta vybrali. Sú strany, ktoré tu pôsobia dlhé roky, túto krajinu vydrancovali, ale nevedia postaviť kandidáta. Smer, SNS. To je hanba,“ vyhlásil Kollár.

Podľa Kollára súčasný prezident Andrej Kiska, keď to myslí s občanmi vážne, nemá naťahovať gumu. „Naťahoval ľudí, že povie v lete, potom po komunálnych voľbách. Po nich už máme a znovu nič nepovedal. To sa nerobí. To je zahrávanie sa s dôverou občanov,“ povedal Kollár, ktorý upozornil aj na ďalšie dianie okolo prezidenta.

„Nebudem nikoho súdiť, ale ja by som nepodstupoval nezmyselnú tortúru s blbým pozemkom v Tatrách, ktorý je sporný, a keď som ochotný rozdávať plat. Prečo sa ide takýmto spôsobom zašpiniť? Aj keby pravda bola na mojej strane, zvolal by som tlačovku, pred všetkými by som mu ten pozemok daroval. Je trápne sa nechať fackať od sudcov, novinárov, extrémistickej scény. To je nedôstojné,“ vyhlásil Kollár.





