Pre Daňa má aj bronz cenu zlata. Po dvoch prehrách sme sa zomkli, vyhlásil sedemgólový Slafkovský

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti ziskom bronzu na ZOH 2022 v čínskom Pekingu dosiahli to, v čo pred mužským turnajom či v jeho úvode po dvoch prehrách v základnej C-skupine veril len málokto.

Nasledovali však tri víťazstvá a prienik do semifinále, v ktorom síce podľahli Fínom, no do súboja o konečné 3. miesto vložili všetko a Švédov v ňom zdolali 4:0. Ich radosť po víťaznom súboji bola opodstatnená a odovzdané úsilie vyvážené medailou.

"Sú to neopísateľné pocity a sen každého športovca. Aj keď to nie je zlato, pre nás to má cenu zlata," komentoval v mixzóne do kamery RTVS útočník Marko Daňo, ktorý toho na turnaji veľa nenahral.

Mentálne aj fyzicky ťažké

Na ľade strávil v siedmich dueloch spolu necelých 29 minút. "Dúfam, že som tímu pomohol aj vtedy ,keď som len sedel na striedačke. Verím, že sa všetci doma tešia a ďakujeme im za podporu. Nemám slov. Verím, že toto si budeme pamätať dlhé roky. Tiež však verím, že dlho nebudeme čakať na ďalší úspech. Dnes sme ukázali srdce," doplnil.

Útočník Pavol Regenda na celom turnaji predvádzal dobré výkony, ktoré umocnil ziskom troch asistencií a v závere duelu o bronz pridal aj gól do prázdnej bránky.

"Ak by mi niekto po príchode do Pekingu povedal, že budeme mať medailu, tak by som mu veľmi neveril. Každý z nás však spravil veľa roboty, bolo to ťažké mentálne aj fyzicky. Chceli sme zlato, ale máme bronz. Verím, že každý doma videl tú drinu, ktorú sme odviedli. Je to veľká inšpirácia do ďalšej kariéry. Som veľmi rád, že som tu mohol byť," zhodnotil odchovanec michalovského hokeja, ktorý na klubovej úrovní pôsobí práve v extraligových Michalovciach.

Zomknutie po dvoch prehrách

Najlepším strelcom slovenského výberu na turnaji bol stále iba 17-ročný útočník Juraj Slafkovský, ktorý nazbieral sedem gólom a má šancu stať sa aj najlepším kanonierom celého mužského turnaja. V súboji o bronz skóroval hneď dvakrát.

"Pomaly spracovávam, čo sme dosiahli. Najviac hrdý som na tento tím, že sme prvýkrát v histórii získali olympijskú medailu. Po dvoch prehrách v úvode sme sa zomkli, aj keď nám potom nevyšlo semifinále. Verím, že toto bude inšpirácia pre deti, aby sme mali čo najviac hokejistov," poznamenal košický rodák pôsobiaci vo fínskom klube TPS Turku, ktorý v Pekingu isto zlepšil svoje vyhliadky smerom k letnému draftu nováčikov v zámorskej NHL.

Už pred olympijským turnajom bol horúcim ašpirantom na prvú desiatku a účinkovanie v Číne môže jeho pozíciu ešte zlepšiť.

Skvelý úspech pre Slovensko

Pred desiatimi rokmi sa zo striebra na MS v Helsinkách 2012 tešil útočník Libor Hudáček a nechýbal ani v Pekingu, kde si do štatistík pripísal jeden gól a dve asistencie.

"Je to jedna z najkrajších chvíľ v živote. Užili sme si to tu a sme radi, že sme potešili fanúšikov doma. Som hrdý na toto mužstvo. Každý z nás od mladosti dal do tohto turnaja všetko a vyšlo nám to. Každý z nás sníval o účasti na olympiáde a zisku medaily. A dnes sa nám to podarilo. Dúfam, že sa doma uvidíme s fanúšikmi na námestí v Bratislave," prezradil pre RTVS.

Jedným z ofenzívnych lídrov Slovákov bol útočník Peter Cehlárik, ktorý pôsobí v nadnárodnej KHL v tíme Avangard Omsk. "Neviem opísať svoje pocity. Po piatkovej semifinálovej prehre sme dali do duelu o bronz všetku energiu a zvládli sme to na jednotku. Na celý tím som veľmi pyšný. Je to skvelý úspech pre našu krajinu. Aktuálne si neviem predstaviť, ako to doma vyzerá. Dúfam, že všetci to sledovali a verili v nás," podotkol Cehlárik.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Pátranie vo vodách Atlantiku. Zmizla ponorka, aj s turistami smerovala k Titanicu

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá organizuje hlbokomorské expedície, vo vyhlásení potvrdila, že vlastní stratenú ponorku a na palube boli ľudia.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Expedícia k Titanicu Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

(1 EUR = 1,0922 USD)