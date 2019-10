Pre Britov nie je žiaden návrh dobrý a podľa Beňovej nevedia, čo od brexitu očakávajú

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) - Odmietnutie dohody o vystúpení z Európskej únie (EÚ) zo strany britského parlamentu znamená podľa europoslankyne Moniky Beňovej len pokračovanie viac ako dva roky trvajúcej neistoty, akým spôsobom chce Británia EÚ opustiť a či k tomuto odchodu vôbec dôjde v stanovenom čase.

Dosiahnuť kompromis je nemožné

„Predovšetkým občania Veľkej Británie musia byť z toho chaosu, ktorý pre nich vytvorila konzervatívna vláda, nanajvýš unavení a znechutení,“ uviedla vo svojom stanovisku Beňová.

Problémom podľa europoslankyne je, že pre britskú politickú reprezentáciu síce žiaden návrh nie je dostatočne dobrý, no zároveň nie je schopná jednoznačne definovať, čo vlastne od brexitu sama očakáva. „Dosiahnuť kompromis a získať preň v Británii väčšinu sa aktuálne zdá prakticky úplne nemožné,“ zdôraznila.

Členské štáty EÚ zastúpené vyjednávačmi pritom podľa Beňovej nemajú žiaden dôvod prehodnocovať dosiahnutú dohodu a ustupovať zo súčasných pozícií, v danej situácii je najlepšia z možných.

"Jej britskí kritici, ktorým chýba čo i len kúsok pokory, podobne ako počas kampane za vystúpenie Británie z EÚ, neponúkajú žiaden konkrétny plán ani alternatívu, len čisté klamstvá a populizmus,“ dodala Beňová.

Odmietli dohodu o brexite

Dolná komora britského parlamentu v utorok večer výraznou väčšinou hlasov odmietla dohodu medzi britskou vládou a EÚ o vystúpení krajiny z únie. Brexit v podobe, v akej ho s predstaviteľmi EÚ vyjednala britská premiérka Theresa Mayová, odmietlo v kľúčovom hlasovaní v Dolnej snemovni Spojeného kráľovstva 432 poslancov, za hlasovalo iba 202. Podľa britskej BBC ide o najväčšiu porážku akejkoľvek britskej vlády v histórii v parlamentnom hlasovaní.

Predseda opozičných labouristov Jeremy Corbyn len niekoľko minút po Mayovej porážke v parlamentom hlasovaní požiadal o hlasovanie o vyslovení nedôvery súčasnej vláde.





Ako povedal, dolná komora britského parlamentu by mala "zaujať stanovisko k absolútnej nekompetentnosti tejto vlády". Hlasovanie, ktoré by sa mohlo skončiť aj pádom Mayovej vlády, by sa malo uskutočniť už v stredu.

Hypotetické scenáre

Málokto si zatiaľ trúfa odhadovať, čo bude nasledovať po neúspešnom parlamentom hlasovaní o brexite. Rôzne zatiaľ hypotetické scenáre sa pohybujú od odchodu krajiny z Únie bez dohody cez nové referendum o brexite až po to, že Mayová na čele vlády skončí a túto situáciu bude musieť doriešiť niekto iný.





Podľa viacerých informácií, ktoré prenikajú do médií od ľudí blízkych Mayovej, však premiérka dobrovoľný odchod vôbec nezvažuje a bude sa snažiť na svojom poste udržať stoj čo stoj.





O novom referende o brexite sa Mayová už mnohokrát vyjadrila, že je neprípustné. Hovorí to i napriek tomu, že podľa prieskumov je už prevažná väčšina Britov dlhé mesiace za zotrvanie v Únii. Mayová však trvá na tom, že krajina musí úniu bezpodmienečne opustiť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !