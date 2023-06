Pravoslávni veriaci začínajú sláviť Vianoce na sviatok Troch kráľov, ktorý je pre nich Štedrým dňom

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Väčšina pravoslávnych veriacich, ktorí sa pridržiavajú juliánskeho kalendára, oslávi Vianoce na Sviatok Troch kráľov, teda 6. januára, ktorý je pre nich Štedrým dňom.

Administratívne sa pravoslávna cirkev delí na dve eparchie, a to prešovskú a michalovskú. S migráciou obyvateľstva vznikli aj mnohé cirkevné obce na strednom a západnom Slovensku.

Po Štedrom dni, teda 7. januára, slávia pravoslávni sviatok narodenia Spasiteľa, nasleduje sviatok Zbor presvätej Bohorodičky a 9. januára si pripomínajú prvomučeníka Štefana.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

