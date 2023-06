Pravidlá odškodnenia pri napadnutí divokou šelmou by sa podľa Budaja mohli zmeniť (video)

Pravidlá odškodnenia štátom napríklad pri napadnutí divokou šelmou by sa mohli zmeniť. Minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) na utorkovom tlačovom brífingu avizoval, že má v pláne medzirezortné stretnutia.

Vedenie envirorezortu plánuje tiež upraviť právomoci odborníkov Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) pri vyšetrovaní stretu človeka so šelmami.

Tieto kroky sú reakciou na vlaňajšie usmrtenie 57-ročného muža medveďom v lesoch nad Liptovskou Lúžnou. Štátny tajomník MŽP SR Juraj Smatana na brífingu zdôraznil, že v slovenských dejinách ide o prvý dokázaný útok medveďa na človeka s výsledkom smrti. Regionálne noviny MY Liptov 10. februára informovali, že rodina odškodné považuje za neadvekátne a podala žalobu.

Spoločná diskusia o odškodnení

Budaj poukázal, že napríklad odškodnenie v spomínanom prípade sa riadi z časti zákonmi Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva životného prostredia SR a samotné vyplácanie je na Ministerstve vnútra SR. Z tohto dôvodu chce rezortom, ktorých sa to týka, navrhnúť spoločnú diskusiu o odškodnení.

„V tomto prípade chápeme a vyjadrujeme podporu záujmu rodiny, aby odškodné bolo dôstojné. Nepovažujeme ten výpočet za správny a budeme iniciovať zmenu,“ povedal.

Smatana podotkol, že v zákone o ochrane prírody prijatom v roku 2002, bolo vyplácanie odškodnenia pozostalým vypočítané na 30-násobok minimálnej mzdy a v roku 2013 to bolo novelizované na priemernú mzdu. Na dokreslenie uviedol, že v Českej republike je takéto odškodnenie ošetrené sumou 50-tisíc českých korún.

Vystopovanie zvieraťa cez DNA

Vedenie envirorezortu má tiež v pláne umožniť odborníkom ŠOP SR prístup k obhliadke miesta kolízie šelmy a človeka.

„Chceme, aby v prípade stretu so šelmou, ktorý by skončil vážnym poškodením zdravia alebo úmrtím, by trestný poriadok umožňoval prizvať odborníkov, ktorí sú schopní odobrať profesionálne DNA,“ povedal Budaj.





Ako vysvetlil, na základe súčasného trestného poriadku totiž polícia neumožnila vstup odborníkom ŠOP SR, ktorý tak nemohli zavčas odobrať vzorky DNA. Zo štyroch vzoriek, ktoré obdržali od polície podľa Budaja ukazovala prítomnosť šelmy iba jedna, ktorá nepostačovala na identifikáciu medveďa. Štátna ochrana prírody SR má pritom špeciálny oddiel, ktorý dokáže vystopovať zviera na základe DNA.

