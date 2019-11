Praktická sestra nemôže pracovať sama, návrh zdravotníckeho výboru je podľa komory zbytočný

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) - Výbor NR SR pre zdravotníctvo spolu s jeho predsedom Štefanom Zelníkom podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) podceňuje nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku.

"Doposiaľ zákonodarný zbor neprijal žiadnu legislatívnu normu, ktorá by zvýšila počet sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovenku. Naopak, poslanci márnia svoj čas tvorbou prílepkov zákonov, ktorými posilňujú postavenie praktických sestier (zdravotníckych asistentov)," informovala komora v tlačovej správe.

Absentuje špecializácia detskej sestry

Podľa SK SaPA to robia aj napriek tomu, že Európska komisia už v januári vyzvala Slovenskú republiku, aby vysvetlila, prečo porušuje smernice o uznávaní odborných kvalifikácií.

Člen Rady a Prezídia komory Milan Laurinc pripomenul, že aj napriek akejkoľvek prijatej legislatíve, praktická sestra nemôže pracovať sama bez registrovanej sestry v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a ani v ambulancii pre deti a dorast.

"Návrh z dielne predsedu zdravotníckeho výboru NR SR Zelníka je pre nás nepochopiteľný a zbytočný, pretože aj doposiaľ mohol lekár zamestnať popri sestre v ambulancii aj praktickú sestru (zdravotníckeho asistenta), len by ju musel aj zaplatiť,“ uviedol Laurinc v reakcii na utorkové rokovanie zdravotníckeho výboru, kde jeho členovia schválili návrh, aby v pediatrickej ambulancii mohli v budúcnosti pracovať aj praktické sestry.

"Vieme, že absentuje špecializácia detskej sestry. Pokiaľ by sme trvali zo zákona na tom, že lekár – pediater musí mať sestru so špecializáciou detská sestra, keďže to vzdelávanie zaniklo, tak by museli zatvárať ambulancie,“ povedal predseda výboru a člen Slovenskej národnej strany Štefan Zelník po zasadnutí zdravotníckeho výboru.

Neprimerane vysoké kompetencie

Praktická sestra podľa SK SaPA u novorodencov a ani u detí do 18. roku života nemôže odoberať kapilárnu krv napr. na vyšetrenie zápalových parametrov (CRP), podávať inzulín podkožne, podávať lieky na zriedenie krvi podkožne, podávať lieky do svalu, odoberať krv zo žily, zhotovovať EKG záznam, pripravovať a podávať lieky do úst a žily.

"Pýtame sa, aké by malo byť vlastne uplatnenie praktickej sestry v ambulancii pre deti a dorast, keď môže sama len orientačne vyšetriť moč a pracovať s informačným systémom poskytovateľa? Nebolo by vhodné hľadať radšej spôsob, ako motivovať študentov ošetrovateľstva, aby chceli pracovať na detských pracoviskách,“ pýtal sa Milan Laurinc.

Slovensko podľa komory porušuje európsku legislatívu týkajúcu sa uznávania odborných kvalifikácií. Sk SaPA sa na jeseň minulého roka prostredníctvom advokátskej kancelárie obrátila na Európsku komisiu s podnetom, že na Slovensku sa pravdepodobne porušujú smernice.

"Predložili sme zástupcom Európskej komisie podklady, ktoré hovoria o tom, ako došlo k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru a neprimeranému zvýšeniu kompetencií tohto zdravotníckeho pracovníka,“ konštatovala prezidentka komory Iveta Lazorová.

"Pokladáme zo strany poslancov NR SR za nezodpovedné navrhovať a prijímať akékoľvek ďalšie legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú praktických sestier, a to bez toho, aby bol najprv uzavretý podnet a šetrenie zaslané z Európskej komisie," dodala.

Zmena neprešla pripomienkovým konaním

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii pripomenulo, že premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru bolo schválené uznesením Výboru NR SR pre zdravotníctvo v júni minulého roka na základe podnetu poslancov výboru.

"Vzhľadom na to, že išlo o poslanecký návrh, uvedená zmena neprešla v rámci legislatívneho procesu štandardným pripomienkovým konaním, MZ SR ju riešilo v súlade s postupmi, ktoré jej vyplývajú z členstva v EK. Povinnosťou MZ SR bolo po nadobudnutí účinnosti zákona oznámiť Európskej komisii názov nového zdravotníckeho povolania – praktická sestra," dodalo ministerstvo.

Ako ďalej informovalo, aktuálne pokračuje proces zhodnotenia na úrovni Európskej komisie a počas jeho trvania nie je možné zverejňovať detaily.

Ministerstvo uviedlo do praxe opatrenia, ktoré podľa rezortu majú prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach.

Vyššie platy a sestry z Ukrajiny

"Pracujeme aj na adekvátnom mzdovom ohodnotení, spolu takmer dvadsiatim nelekárskym povolaniam vrátane sestier sa od začiatku tohto roka zvýšila mzda a rokujeme o ďalšom navýšení miezd pre sestry," informovalo ministerstvo.

Rezort ďalej pripomenul, že študentom bakalárskeho programu ošetrovateľstvo bude zároveň poskytovaná stabilizačná pôžička. "Aj to je jeden zo systémových krokov, ktorý v budúcnosti prinesie väčší počet sestier v systéme," tvrdí MZ. O možnosti príchodu sestier na Slovensko ministerstvo rokuje aj s univerzitami na Ukrajine a v Srbsku.

"Ako benefit pre zamestnankyne nemocníc a skvalitnenie pracovných podmienok plánujeme v nemocniciach zriadiť materské školy," dodalo MZ. Takisto rezidentský program, ktorý je podľa rezortu nástrojom, ako v budúcnosti dostať do regiónov nedostatkové špecializácie, sa rozšíril aj o sestry.





