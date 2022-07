Prácu z domu komplikujú zamestnancom počítačové siete, pandémia však urýchlila digitálne inovácie

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Počítačová sieť štvrtiny slovenských firiem neumožňuje zamestnancom plnohodnotnú prácu na diaľku.

Ako ďalej ukázal prieskum spoločnosti Cisco, na ktorom sa zúčastnilo 900 manažérov a IT špecialistov slovenských a českých spoločností, firemné bezdrôtové siete na Slovensku a v Česku sú pomerne moderné, takmer 20 percent firiem už využíva najpokročilejšie Wi-Fi 6. generácie a 77 percent inovovalo svoju Wi-Fi sieť počas posledných troch rokov.

Najmenšie firmy sú najinovatívnejšie

V rámci protipandemických opatrení množstvo spoločností urýchlilo projekty digitálnej transformácie a inovovalo svoju IT infraštruktúru.

V prieskume sa tak vyjadrila viac ako polovica opýtaných. V rámci inovácií 37 percent podnikov zaviedlo alebo rozšírilo využitie VPN prístupu do firemnej siete a viac ako štvrtina zaviedla nástroje na spoluprácu používateľov ako napríklad skupinové chaty, či videohovory.

Moderný spôsob práce na diaľku, ktorý umožňuje pracovať z domova na firemnej Wi-Fi sieti, zavádzali najmä najmenšie a najväčšie firmy. Pri tých tiež prieskum ukázal, že sú, čo sa týka IT infraštruktúry, najinovatívnejšie.

Nezabezpečená Wi-fi je problém

Prieskum Cisco sa zameral aj na otázku kybernetickej bezpečnosti. Ukázal, že firmy, ktoré nemajú vôbec žiadne zabezpečenie Wi-Fi, riešia bezpečnostné problémy omnoho častejšie ako ostatní. Takmer 30 percent z nich uviedlo, že sa s týmito problémami pasujú často.

Medzi respondentmi so zabezpečenou sieťou to deklaruje len 6 percent. „Nevhodné alebo chýbajúce zabezpečenie Wi-Fi je ako keď necháte kľúčiky od auta v zapaľovaní a idete na nákup. Nikto si to nedovolí, pretože je pravdepodobné, že by o vozidlo prišiel. Pri firemných dátach a systémoch však táto opatrnosť často chýba,“ upozornil technický riaditeľ Cisco Pavel Křižanovský.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené