Pracovníci samospráv pripravovali pilotné testovanie na hranici svojich síl, tvrdí šéf ZMOS-u Tréger

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Všetky opatrenia súvisiace s pilotnou fázou plošného testovania boli robené za pochodu a v krátkom čase. Po stretnutí s dolnokubínskym primátorom Jánom Prílepkom to uviedol predseda Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger.

„Všetci pracovníci samosprávy robili na hranici svojich síl a s vedomím, že to robia pre svojich občanov,“ podotkol Tréger.

Predseda ZMOS-u poďakoval štatutárom samospráv, že sa v krátkom čase dokázali vysporiadať s neľahkými úlohami.

„Musím povedať, že v mimoriadne krátkom čase dokázali samosprávy vo vlastnej réžii zorganizovať množstvo vecí tak, aby pilotné testovanie fungovalo podľa predstáv ministerstva obrany. Ak sa vyskytnú nedostatky, budeme sa musieť z nich poučiť a aplikovať to budúci týždeň pri celoslovenskom testovaní,“ skonštatoval Tréger.

Aj na Orave došlo na viacerých odberných miestach k zdržaniam pri ich otvorení.

„Pri príprave testovania sme mali veľmi konštruktívnu debatu s náčelníkom generálneho štábu, kde sme sa snažili všetky naše pripomienky zapracovať do manuálu, ktorý pripravovali na ministerstve obrany. Nie všetky sa, samozrejme, dali zrealizovať v takej krátkej dobe. Napriek všetkej snahe sa síce nie všetky odberné miesta podarilo spustiť podľa pôvodného harmonogramu o 8:00, boli tam zdržania, ale teraz už všetko funguje,“ dodal predseda ZMOS-u.

Trojdňové testovanie v troch okresoch na Orave a tiež v bardejovskom okrese na východe Slovenska je pilotnou akciou operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá bude pod gesciou Ministerstva obrany SR pokračovať celoslovenským testovaním počas nasledujúcich dvoch víkendov.

Odberné miesta budú otvorené v dňoch 23. až 25. októbra od 8:00 do 20:00 s hodinovou prestávkou od 12:00 do 13:00.

