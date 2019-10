Pozrite si, v ktorých krajinách EÚ musíte jazdiť na zimných pneumatikách

Stále platí, že iný kraj, iný mrav. Jesenné obdobie je na Slovensku spojené s prezúvaním letných na zimné pneumatiky. Naša legislatíva určuje povinnosť používať zimné pneumatiky od 15. novembra do 13. marca, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu či námrazy.

Na Slovensku je minimálna hĺbka dezénu pneumatiky 3 mm. Treba však dodať, že jazdiť na zimných pneumatikách počas zimy je najmä o bezpečnosti na cestách.

Motoristi by sa preto primárne nemali riadiť tým, či túto povinnosť stanovuje zákon. V prvom rade by mali myslieť na to, ako minimalizovať riziko dopravnej nehody v takomto nevyspytateľnom počasí.





Pozrite si, ako je nastavená legislatíva v okolitých krajinách EÚ.

Česká republika

V susednej Českej republike sú pravidlá podobné ako na Slovensku s menšou odchýlkou v stanovenom termíne. Vodič je povinný mať prezuté pneumatiky od 1. novembra do 31. marca na cestách, ktoré sú označené dopravnou značkou „zimná výbava“. Minimálna hĺbka dezénu je 4 mm.

Inak platí rovnaké pravidlo ako u nás. Povinnosť mať zimné pneumatiky platí, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu či ľad. Preto si treba pred jazdou sledovať predpoveď počasia, aby sa tak vodič nedostal do nepríjemnej situácie, kedy ju dokáže len ťažko vyriešiť.

Rakúsko

V prípade cesty do Rakúska sú motoristi taktiež povinný jazdiť na zimných pneumatikách od 1. novembra do 15. apríla, ak je na ceste sneh, tvoria sa snehové jazyky či ľad.





Hrúbka dezénu by nemala byť menšia ako 4 mm. Pneumatiky s menšou hrúbkou dezénu tak môže policajná hliadka vyhodnotiť ako letné gumy. Motoristovi v takomto prípade hrozia vysoké pokuty.





Ak vodič plánuje prejazd cez horské úseky, je pravdepodobné, že im bude umožnený prejazd iba so snehovými reťazami. Preto by si ich mali určite do kufra pribaliť. Jazda s nimi je obmedzená na rýchlosť 40 km/h.

Maďarsko

V Maďarsku stanovený zákon neukladá motoristovi povinnosť počas zimných mesiacov jazdiť na zimných pneumatikách. Táto zodpovednosť je na rozhodnutí jednotlivcov.





Súčasťou povinnej výbavy v Maďarsku sú snehové reťaze. Ak ich motorista nemá, policajná hliadka mu dokonca môže zakázať vjazd do krajiny.

Chorvátsko

Ak cestujete počas zimných mesiacov do Chorvátska, určite si pribaľte snežné reťaze. Povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách je podobná ako na Slovensku.





Ak je na ceste súvislá vrstva snehu alebo poľadovica, motorista je povinný jazdiť na zimných pneumatikách. Ďalšou možnosťou je jazdiť aj na letných gumách, avšak so snežnými reťazami. Minimálna hrúbka dezénu je 4 mm.

Taliansko

V Taliansku neplatia žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky, avšak sú odporúčané najmä v horských oblastiach, kvôli meniacemu sa počasiu. Ak sa chystáte napríklad na lyžovačku do talianskych Álp, určite si pribaľte snežné reťaze, aj napriek tomu, že nie sú povinnou výbavou vozidla.





Pozor však na prejazd autonómnou oblasťou Valle d’Aosta. Nachádza sa na severe Talianska medzi Tu je povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách už od 15. októbra do 15. apríla.





Dôvodom skoršieho používania zimných pneumatík je poloha hornatého regiónu, ktorý sa nachádza v údolí pod vrchmi Mont Blanc, Monte Rosa a Matterhorn.

Nemecko

Ak sa chystáte vycestovať do Nemecka, zákon je tu nastavený trochu inak. Aj keď by sa na prvý pohľad mohol zdať liberálnejší, opak je pravdou. Legislatíva motoristom presne nediktuje odkedy – dokedy musia jazdiť na zimných pneumatikách.





Avšak, vodič je povinný prispôsobiť výbavu zimným podmienkam. Teda aj jazdiť na zimných pneumatikách, ak si to počasie a poveternostné podmienky vyžadujú. V opačnom prípade, motoristi riskujú nemalé pokuty. Pri plánovanej ceste do Nemecka je tiež vhodné pribaliť si so sebou snežné reťaze.

Švajčiarsko

Aj napriek hornatému reliéfu krajiny, je prekvapivé, že vo Švajčiarsku vodiči nie sú povinný jazdiť na zimných pneumatikách. Ak však vodič spôsobí dopravnú nehodu a polícia preukáže, že sa jej dalo zabrániť práve prezutím vozidla z letných na zimné pneumatiky, plná zodpovednosť je na pleciach vodiča.





Podobný postoj zaujmú aj švajčiarske poisťovne, ktoré môžu odmietnuť uhradiť škodovú udalosť, čo v konečnom dôsledku musí znášať vodič.

Francúzsko

Ani vo Francúzsku zákon neurčuje povinné prezutie letných pneumatík za zimné. Avšak nájdu sa lokality, ktoré môžu vodičom na jazdiacich na letných gumách zakázať vjazd. Zväčša ide o horské úseky, či vyššie položené územia.

Slovinsko

V Slovinsku platí, že od 15. novembra do 15. marca musia domáci vodiči striktne jazdiť na zimných pneumatikách. K turistom je zákon o niečo zhovievavejší. Ak turista jazdí po nezasnežených slovinských cestách, môže byť vozidlo na letných gumách.





Ak sa však na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách platí aj pre turistov. Pri dnešných výkyvoch počasia je skutočne náročné odhadnúť, v ktorých lokalitách by nasnežiť mohlo a kde nie, turistom sa odporúča, aby jazdili na zimných pneumatikách. Minimálna hĺbka dezénu je 3 mm.

Severské krajiny

Ak sa chystáte vycestovať viac na sever Európy, z krajín Beneluxu musíte mať vozidlo na zimných pneumatikách jedine v Belgicku a to už od 1. októbra do 30. apríla.





Zo škandinávskych krajín je zákonom stanovená povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách iba vo Fínsku. Toto obdobie je dané legislatívou od 1. decembra do 1. marca. Minimálna hĺbka dezénu je 3 milimetre.





V Nórsku sa vyžadujú pneumatiky s dostatočnou priľnavosťou s minimálnym dezénom 3 mm. Zákon však nestanovuje povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách.

Vodiči pozor! Blíži sa čas prezúvania vozidiel

Teplé mesiace sú za nami a prichádza čas prezúvania vozidiel z letných na zimné pneumatiky. Na Slovensku platí zákon, ktorý vodičom nariaďuje jazdiť na zimných pneumatikách v období od 15. novembra do 31. marca, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza.





Povinnosť prezuť pneumatiky platí aj mimo stanoveného obdobia, ak nasneží skôr a na vozovke sa vytvorí súvislá vrstva snehu. Toto nariadenie platí rovnako pre vodičov osobných vozidiel kategórie M1, ako aj nákladné vozidlá N1.





Pre autobusy platí, že musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej z náprav. Pre zimné pneumatiky sa najčastejšie používa označenie „M+S“, „M.S.“ alebo „M&S“.

Zodpovedných vodičov nič nezaskočí

Odborníci každoročne vodičov povzbudzujú k zodpovednému správaniu sa na cestách. Upozorňujú, že nie je vhodné čakať, kým napadne prvý sneh a teplota vzduchu rapídne klesne.





Motorista jazdou na letných pneumatikách po snehu neohrozuje len seba, ale aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky. Zároveň riskuje aj vysokú pokutu či zákaz pokračovať v jazde.





V prípade, že zapríčiní dopravnú nehodu pretože podcenil situáciu, môže ho to vyjsť pekne draho. V takýchto prípadoch totiž poisťovne nepreplácajú plnú výšku a motorista tak musí siahnuť po vlastných úsporách.





Od tohto prezúvania sú samozrejme oslobodení motoristi, ktorí jazdia na celoročných pneumatikách, ktoré sú uspôsobené rovnako na jazdu v horúcich mesiacoch, ako aj v mrazoch.

Kedy je správny čas prezúvať?

Aby sa vodiči zbytočne neunáhlili, no zároveň nič nepodcenili, je adekvátne sledovať predpoveď počasia. Minimálne sa riadiť tým, že ak sa teplota dlhodobo drží (aj počas dňa) na hranici 7 stupňov a menej, je čas zhodiť letné pneumatiky.





Ak sa však ešte stále teplota počas dňa vyšplhá na povedzme, 15 stupňov, na zimné pneumatiky je ešte čas. Taktiež sa neodporúča jazdiť na zimných gumách v relatívne vysokých teplotách, pretože sa rýchlejšie opotrebuje dezén pneumatiky. Je to však veľmi individuálne. Záleží, v akých časoch, teda aj teplote, motorista najviac jazdí.

