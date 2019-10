Pozri sa, čo môže spôsobiť kombinácia banán a škorica

Náš celkový zdravotný stav závisí od celkového spánku v noci.

Naše sny môžu určiť kvalitu života.

Dobrý spánok pomáha chrániť naše duševné a fyzické zdravie.Okrem toho podporuje správnu funkciu mozgu, udržuje fyzické zdravie a podporuje rast a vývoj detí a dospievajúcich.

Na druhej strane, chronický nedostatok spánku môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, pretože ovplyvňuje schopnosť ľudí konať, myslieť, pracovať, učiť sa a komunikovať. Podľa Inštitútu medicíny v Amerike, viac ako 50 miliónov Američanov má problémy so spánkom alebo trpia nedostatkom spánku. Ponúkame najlepšie riešenie v prípade problémov so spánkom. Vypite banánovo- škoricový nápoj hodinu pred spaním a zbavíte sa nespavosti.

Nápoj na lepší spánok:







– 1 banán



– 1 liter vody



– 1/2 lyžičky škorice





Postup:







Dajte variť vodu. Potom umiestnite banán do vriacej vody. Nechajte variť po dobu 10 minút. Pridajte trochu škorice podľa chuti.Tento nápoj by mal byť konzumovaný hodinu pred spaním.

Ak máte pretrvávajúce problémy v noci so spánkom, môže to znamenať ďalšie vážne zdravotné problémy. Mohlo by to byť spôsobené rôznymi dôvodmi, ako sú: nedostatok niektorých minerálnych látok, nezdravá strava, úzkosť a nezdravý životný štýl. Niektoré lieky na spanie môžu pomôcť niekedy, ale neopravia skutočný problém. To je dôvod, prečo je potrebné sa zamerať na zníženie úrovne úzkosti, jesť zdravé potraviny, dopriať si viac výkonu a praktizovať pravidelné rutiny pred spaním, ktoré vám pomôžu vašu myseľ a telo uvoľniť viac a zároveň očistiť sa od toxínov.





