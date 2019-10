Požiar v katedrále Notre-Dame pravdepodobne zapríčinil elektrický skrat

PARÍŽ 18. apríla (WebNoviny.sk) - Najpravdepodobnejšou príčinou mohutného požiaru, ktorý v pondelok večer zničil časť parížskej katedrály Notre-Dame, bol elektrický skrat vnútri tohto objektu.

Katedrála bude zatvorená roky

Vo štvrtok to pre francúzske médiá vyhlásila osoba z prostredia vyšetrovania tohto prípadu, ktorá si však priala zostať v anonymite. Ide zatiaľ podľa neho len o odhad vyšetrovateľov.

Ešte stále totiž nemajú zelenú na to, aby vstúpili do objektu a začali v ňom pátrať po príčinách vzniku požiaru. Do budovy ich pustia až po tom, ako to bude pre nich bezpečné, uvádzajú francúzske médiá.

Katedrála Notre-Dame bude zatvorená najbližších päť až šesť rokov. V stredu to oznámil jej správca, biskup Patrick Chauvet. Francúzsky premiér Édouard Philippe medzičasom vyhlásil medzinárodnú architektonickú súťaž na opätovnú výstavbu špicatej veže katedrály.

Celkové náklady na renovačné práce zatiaľ nie sú vyčíslené. Prezident Emmanuel Macron povedal, že chce, aby bola katedrála obnovená do piatich rokov.

Cieľ nemusí byť reálny

Macronov cieľ obnoviť katedrálu do piatich rokov však nemusí byť podľa niektorých odborníkov reálny. Hlavný architekt katedrály v Kolíne nad Rýnom Peter Füssenich, ktorý dohliada na jej rekonštrukciu, si myslí, že obnovenie katedrály Notre-Dame môže trvať aj niekoľko desiatok rokov.

Súdi tak podľa vlastných skúseností z Kolína. Tamojšia katedrála bola výrazne poškodená počas bojov 2. svetovej vojny a jej rekonštrukcia nie je ešte celkom hotová ani teraz, teda po viac ako sedemdesiatich rokoch.

Požiar zachvátil katedrálu Notre-Dame v pondelok večer. Popolom ľahla ikonická veža v strede budovy, strecha katedrály i časť klenby. Zachrániť sa podarilo fasádu, dve hlavné zvonové veže a kamennú konštrukciu stavby.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Požiar katedrály Notre-Dame v Paríži





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !