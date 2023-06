Pozerať sa na svet z perspektívy chrobáka? Vedci vymysleli drobnú kameru, s ktorou to je možné

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vedci z americkej University of Washington vymysleli malú kameru, ktorú unesú chrobáky na svojom chrbte a ľuďom tak sprostredkujú pohľad na svet ich očami. Zariadenie má hmotnosť približne 250 miligramov, čo je asi jedna desatina hmotnosti hracej karty.

Dokáže streamovať video na smartfóne vo frekvencii jednej až piatich snímok za sekundu.

Bezdrôtová čiernobiela kamera s nízkou spotrebou energie je umiestnená na mechanickom ramene, ktoré sa môže otáčať o 60 stupňov.

Umožní zaznamenať videá s vysokým rozlíšením, panoramatické snímky alebo sledovať pohybujúci sa objekt a takisto nahrať všetko, čo chrobák vidí.

"Pred naším výskumom nebolo možné bezdrôtové videnie pre malé roboty alebo chrobáky," uviedol spoluautor projektu Shyam Gollakota.

Kameru aj rameno je možné ovládať prostredníctvom Bluetooth cez smartfón, ktorý môže byť vzdialený do 120 metrov. Novinka musí mať batériu, no vedci premýšľajú na verziou, ktorá by využívala inú formu energie.

Tím verí, že zariadenie pomôže objavovať nové, odľahlé prostredia a poslúži biologickým účelom. Priznali, že kamera môže priniesť aj obavy z narušenia súkromia.

"Ako vedci pevne veríme, že je naozaj dôležité zverejňovať informácie, aby ľudia poznali riziká a mohli začať hľadať riešenia," vyjadril sa Gollakota.

"Existuje skutočne veľa otázok, ktoré by sme mohli preskúmať, ako napríklad spôsob, akým chrobák reaguje na rôzne stimuly, ktoré vidí v okolitom prostredí. Chrobáky tiež dokážu zdolať skalnatý terén, ktorý je pre roboty naozaj náročný. Tento systém nám teda môže pomôcť zbierať vzorky aj z ťažko navigovateľných oblastí," objasnil vedec.

