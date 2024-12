Povinné zmluvné poistenie by malo prejsť zmenami, upraví sa minimálna suma poistenia či odškodňovanie poškodených

Systém povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla by sa mal upraviť. Ministerstvo financií SR pripravuje legislatívny návrh, ktorým chce zmeniť odškodňovanie poškodených po nehodách, ak dotknutá poisťovňa je platobne neschopná.

Upraviť sa má aj minimálna suma poistného plnenia, kontroly poistenia motorových vozidiel členskými štátmi, ako aj zohľadňovanie predchádzajúceho škodového priebehu poistenia zodpovednosti.

Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorú rezort financií dal do pripomienkového konania.

Novela zákona má riešiť aj poistenie zodpovednosti pri motorových vozidlách odoslaných do iného členského štátu a nehody, ktorých účastníkom je prípojné vozidlo ťahané motorovým vozidlom. Návrhom sa má do nášho právneho poriadku prevziať príslušná eurosmernica. Samotný návrh novely zákona by mal rezort financií predložiť na pripomienkovanie v septembri tohto roka.

Centrálna banka sa v rámci dohľadu nad finančným trhom vlani zamerala na problematické oblasti PZP

V rámci regulácie sa Národná banka Slovenska (NBS) v minulom roku sústredila najmä na riešenie problematických oblastí povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel (PZP).





Ako ďalej v správe o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom uviedla centrálna banka, úpravy sa týkali najmä aplikácie systému bonus a malus, či sankčného systému v prípade chýbajúceho PZP.

´





Taktiež to boli náhrady nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia.

Poisťovne môžu postupovať rôzne

Systém bonus a malus, teda systém zliav a prirážok k poistnému, je jedným z nástrojov slúžiacich najmä na prevenciu poistných podvodov, spravodlivejšie určenie výšky poistného na základe lepšieho ocenenia individuálneho rizika poisteného a na motiváciu poistených jazdiť bezpečnejšie.

Aktuálna právna úprava systému umožňuje poisťovniam postupovať rôzne, čoho výsledkom môžu byť podľa centrálnej banky aj situácie, keď je cena poistenia pre klienta s dlhodobo bezškodovým priebehom vyššia ako cena pre nového klienta s priebehom horším.





NBS konzultuje návrh zmeny predmetného systému s Ministerstvom financií SR a Slovenskou asociáciou poisťovní.





Zameriava sa najmä na pevne stanovený počet tried systému, zväčšenie rozsahu informácií poskytovaných poisťovňami do registra Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) a na úpravu možnosti používať údaje z registra SKP aj na účely aplikácie systému bonus a malus.

Navrhujú vyčistiť register vozidiel

Aktuálne okresný úrad môže ukladať pokuty za neuzatvorenie PZP, a to na základe oznámenia SKP. Predmetný systém však nemá podľa národnej banky dostatočne represívny účinok.





Dôvodom sú nízke hodnoty a nízky počet pokút, ktoré navyše podľa NBS neprispievajú k financovaniu náhrad škôd, ktoré spôsobili nepoistené motorové vozidlá.





Problémy spôsobuje aj kvalita registra motorových vozidiel, ktorý obsahuje aj aktuálne neexistujúce vozidlá, resp. vozidlá patriace zaniknutým osobám, a tým sťažuje prácu s párovaním informácií v registri SKP.





NBS je preto v aktívnej diskusii s jednotlivými ministerstvami a poslancami v záujme riešiť vzniknutú situáciu, a to návrhom „vyčistenia“ registra motorových vozidiel v prvom kroku. Teda vyradením vozidiel, ktoré nemajú uhradené PZP v danom období.

Náhrada nemajetkovej ujmy





Následne by sa mala zmeniť úprava sankčného systému, spočívajúcou v zavedení odoberania poznávacích značiek motorových vozidiel ako sankcie za nezaplatenie PZP.





Ďalším z problémov je podľa centrálnej banky náhrada nemajetkovej ujmy z PZP. V poslednom období sa výrazne zvýšil počet žalôb, predmetom ktorých sú nároky pozostalých po obeti dopravnej nehody na náhradu nemajetkovej ujmy z PZP, a to vo vysokých sumách.





Nejednotná súdna prax v oblasti náhrady nemajetkovej ujmy v súčasnosti podľa NBS spôsobuje, že pre poisťovňu je pri kalkulácii poistného v PZP značne komplikované správne určiť výšku poistného, ako aj technických rezerv.





NBS vyvíja v tejto súvislosti pravidelne iniciatívu na legislatívne zmeny Občianskeho zákonníka a zákona o PZP, ktoré by viedli k odstráneniu súčasných problémov vyplývajúcich z nedostatočnej právnej úpravy oblasti náhrady nemajetkovej ujmy.

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.