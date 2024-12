Povinné inovačné vzdelávanie pre učiteľky materských škôl sa komore učiteľov nepáči, návrh považujú za diskriminačný

Slovenská komora učiteľov (SKU) sa vymedzuje voči návrhu na zavedenie povinného inovačného vzdelávania pre učiteľky materských škôl (MŠ). Komora ho považuje za diskriminačný voči pedagógom v materských školách.

Upozorňuje na to, že návrh ukladá učiteľom v materských školách povinnosť absolvovať každých sedem rokov konkrétny typ inovačného vzdelávania, a to bez zohľadnenia širokého spektra ich vzdelania, od maturity až po magisterské štúdium s dvomi atestáciami.

Bez nároku na príplatok

Pedagógovia v škôlkach sú pritom podľa SKU jedinou skupinou pedagógov, ktorej návrh takúto povinnosť ukladá. SKU na to upozornila v tlačovej správe.

„Zároveň ich ako jedinú skupinu učiteľov vymaňuje z nároku na príplatok, čo je zarážajúce a dehonestujúce, pričom učiteľky MŠ, na rozdiel od učiteľov iných stupňov škôl, nemajú iné možnosti získania príplatku,“ uviedla ďalej komora.

Návrh chce prostredníctvom 50 až 100 hodinových školení zvyšovať kvalifikáciu pedagógov v materských školách. Podľa komory majú tieto školenia nejasný obsah a pochybnú kvalitu.

Návrh argumentuje tým, že v materských školách pribúdajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no SKU poukazuje na to, že ďalšie skupiny škôl to tak nemajú.

Návrh odmietli aj ďalší

„Uvedená ‚reforma‘ vyplýva z míľnikov Plánu obnovy, kde sa Slovensko zaviazalo zvýšiť kvalifikáciu učiteľov MŠ a zaviesť študijné programy pre predprimárne vzdelávanie na vysokých školách. Máme za to, že 50 hodín školenia, ktorými chce ministerstvo školstva nehanebne a trápne obísť požiadavky zvyšovania kvalifikácie zamestnancov MŠ, je výsmechom všetkým, ktorí sa snažia o inklúziu,“ uvádza SKU.





Apeluje na poslancov Národnej rady SR, kam návrh mieri, aby ho aspoň poupravili pozmeňovacím návrhom tak, aby výsledná podoba nebola diskriminujúca a nevynechávala pedagógov v materských školách z nároku na príplatok za inovačné vzdelávanie, a to vzhľadom na ich nízke ohodnotenie i nízky počet týchto pedagógov.





Návrh je súčasťou novely školského zákona. SKU sa zúčastnila na rozporovom konaní k tomuto návrhu a uviedla, že návrh odmietli i ďalšie profesijné združenia, a to pre nesystémovosť a diskrimináciu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.