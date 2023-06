Potravinoví inšpektori vykonali opäť kontroly, najviac nedostatkov zistili v hygiene budov a prevádzok

Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) počas apríla vykonali takmer 4 400 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Pri 192 kontrolách zistili nedostatky.

Prekontrolovali 1 281 právnych subjektov a 2 062 prevádzok. Informuje o tom ŠVPS SR na webovej stránke.

Najviac kontrol vykonali inšpektori v obchodnej sieti a to v počte viac ako 3 110. Nasledovali výrobcovia v počte 886 a veľkoobchodné sklady v počte 321 kontrol. Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v predaji po dobe spotreby a minimálnej trvanlivosti.

Pre odstránenie nedostatkov boli na mieste uložené opatrenia a blokové pokuty vo výške 2 680 eur. Ďalšie nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií. Počas apríla nadobudlo právoplatnosť 72 rozhodnutí o pokute. Tie boli uložené vo výške viac ako 150-tisíc eur. Najvyššia dosahovala sumu 45-tisíc eur.





Inšpektori zároveň odobrali viac ako 1 300 vzoriek potravín a surovín, z toho boli ukončené analýzy na 881 vzoriek. Požiadavkám nevyhovovalo 17 vzoriek, čo predstavovalo 1,93 percentnú porušenosť.

