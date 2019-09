Posunutie termínu brexitu bolo posledným ústupkom voči Veľkej Británii, vyhlásil premiér Pellegrini

BRUSEL 22. marca (WebNoviny.sk) - Posunutie odchodu Veľkej Británie z EÚ na neskôr bol posledný ústupok, ktorý lídri EÚ voči Británii urobili. Myslí si to premiér Peter Pellegrini, ktorý zastupuje Slovensko na summite. Slovensko je podľa neho pripravené aj na tvrdý brexit, zákon s opatreniami by mal slovenský parlament prijať budúci týždeň.

Hraničný dátum

Po rokovaniach je podľa Pellegriniho isté, že tvrdý brexit nebude 29. marca. Premiéri a prezidenti EÚ sa vo štvrtok večer zhodli na tom, že Londýn môže odísť 22. mája, ak Dolná komora na budúci týždeň schváli dohodu o vystúpení.

Ak nie, hraničný dátum je 12. apríl. Ako dodal Pellegrini, ktorý na summite sedel vedľa britskej premiérky Theresy Mayovej, debata bola náročná, vystúpenie Mayovej však bližšie komentovať nechcel.

„Je to bojovníčka, ktorá sa snaží. Po jej odchode sa debata prehupla do toho, čo potrebuje my. Ale chceli sme vyhovieť požiadavke Mayovej posunúť brexit. Prijali sme kompromisné riešenie,“ okomentoval rokovania Pellegrini.

Odpoveď od Veľkej Británie

Myslí si, že lídri poskytli Británii dostatok času pripraviť sa na odchod, 12. apríl bol zvolený preto, lebo je to hraničný dátum z hľadiska procedúr volieb do Európskeho parlamentu.

"Dvanásteho apríla čakáme odpoveď od Veľkej Británie - či chce ostať, či chce vyhlásiť nové referendum, či sa chce zúčastniť na európskych voľbách, či čo vlastne chce," dodal Pellegrini.

Dúfa, že situácia sa už čoskoro vyrieši. Lídri by podľa neho mali míňať energiu a čas na témy dôležité pre EÚ - vzťahy s Čínou, USA, aktuálnu ekonomickú situáciu, mierne spomalenie ekonomického rastu.

Rokovania sa skomplikovali

Rokovania o odchode Veľkej Británie z EÚ sa vo štvrtok večer skomplikovali. Očakávalo sa, že predseda Európskej rady Donald Tusk bude o výsledkoch rokovania lídrov informovať o 19:00, prvé správy o konci diskusie sa objavili po 23:00.

Z diplomatických zdrojov vyplývalo, že v hre bolo viacero dátumov brexitu. Napokon sa premiéri a prezidenti zhodli na tom, že Londýn môže odísť 22. mája, ak Dolná komora na budúci týždeň schváli dohodu o vystúpení.

„Ak Dolná komora dohodu o vystúpení na budúci týždeň neschváli, Európska rada súhlasí s predĺžením do 12. apríla a očakáva, že Spojené kráľovstvo pred týmto dátumom poskytne informácie o ďalšom postupe, ktorý Európska rada posúdi,“ píše sa v záveroch Rady.

Vzťahy s Čínou aj dezinformácie

Aprílový dátum nemusí byť konečný, keďže Británia by dovtedy stále mohla požiadať o dlhšie predĺženie. Napriek záverom Rady však v britskom zákone stále ostáva dátum odchodu 29. marec, to musí vláda a poslanci v Londýne zmeniť.

Ďalšími témami summitu boli aj vzťahy s Čínou, klimatické zmeny a dezinformácie. Európskych predstaviteľov 9. apríla čaká summit EÚ-Čína. Brusel chce s Pekingom diskutovať o obchode, ale aj kybernetickej bezpečnosti. Európa chce Číne navrhnúť ambiciózny plán investícií a odstrániť obchodné bariéry.

Lídri EÚ si okrem toho s premiérmi Islandu, Lichtenštajnska a Nórska pripomenuli 25. výročie založenia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

