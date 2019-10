Poštová banka investovala milión eur do zvýšenia platov

BRATISLAVA 15. októbra 2018 (WBN/PR) – Viaceré finančné domy u našich západných susedov ohlásili znižovanie svojich prevádzkových nákladov. Poštová banka sa naopak rozhodla ísť opačným smerom a investovať do najvzácnejšieho kapitálu – svojich ľudí.



Od októbra mení odmeňovanie svojich zamestnancov. Všetkým zamestnancom zvýšila mesačnú mzdu v priemere o 6,3 percenta.



„Považovali sme za nevyhnutné reagovať na situáciu na trhu práce. Uvedomujeme si, že bez správne motivovaných a angažovaných zamestnancov nemáme v boji s konkurenciou šancu. Ideme nad rámec Kolektívnej zmluvy uzatvorenej až do konca roka 2019, kde sme sa zaviazali upravovať základné mzdy zamestnancov o 1 %. Do úpravy miezd investujeme milión eur,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko. Okrem plošného zvyšovania miezd sme sa rozhodli motivovať zamestnancov aj presunom významného percenta variabilnej zložky mzdy do základnej mzdy a zvýšiť tak ešte viac ich finančnú istotu.



„Mzdu banka zvyšuje rovnakou sumou bez regionálneho rozdielu. To znamená, že zamestnanec pobočky v Michalovciach dostane pridané rovnako ako jeho kolega v Bratislave,“ konštatuje Andrej Zaťko.



Mzdy zamestnancov Poštovej banky vďaka tomu porastú výrazne nad rámec inflácie. Tá podľa Štatistického úradu SR v auguste medziročne narástla na hodnotu 2,8 %. Podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky by na rovnakej úrovni mala ostať aj v roku 2019.



Poštová banka sa pravidelne umiestňuje v hodnotení Najzamestnávateľ roka na popredných priečkach vo svojom odvetví. Okrem investície do miezd zamestnancov, banka tento rok predstavila aj prepracovaný systém vzdelávania lídrov, podpory mladých talentov a benefity ako svadobné voľno, deň voľna „Festival day“, Sabbatical leave, flexibilné voľno a taktiež dni voľna navyše pre otcov pri narodení dieťaťa, ktoré môžu stráviť doma s rodinou. Banka taktiež dbá na vyvážený work-life balance prostredníctvom množstva benefitov, podporujúcich zdravie, fyzickú kondíciu alebo relax.

