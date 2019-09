Postavenie učiteľov by sa malo podľa Lubyovej zlepšiť, novela rieši aj útoky voči pedagógom

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch má podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej zlepšiť postavenie učiteľa, pričom zavádza opatrenia na ochranu učiteľov pred sociálno-patologickým správaním.

„Dávame možnosť, aby sa mohol prijať etický kódex na úrovni školy. Ak by napríklad rodič urážal a napádal učiteľa, dá sa to vyriešiť na pôde školy bez toho, aby to musela riešiť školská inšpekcia," vysvetlila ministerka počas stretnutia s novinármi.

Nový odborný zamestnanec

Zákonom plánujú znížiť napríklad úväzky vychovávateľov o dve hodiny týždenne. „Úväzok sa zníži aj pedagógom, ktorí poskytujú kariérové poradenstvo. Budú menej učiť a až päť hodín sa budú môcť naplno venovať kariérovému poradenstvu. Tiež sa zavedenie nový odborný zamestnanec - kariérový poradca. Poradcu bude mať každý okres. Bude to človek, ktorý sa tomu bude venovať naplno a bude pomáhať ďalším učiteľom v školách, ktorí sa venujú poradenstvu," povedala Lubyová.

Všetky zmeny, ktoré sú zakotvené v zákone o pedagogických zamestnancoch, sú podľa Luboyvej v prospech učiteľov a reagujú na ich požiadavky.

„Ruší sa povinnosť riaditeľov učiť. Väčšiu úľavu majú školy, ktoré sú väčšie a majú právnu suverenitu. Tiež sa mení prístup k atestáciám. Učitelia si ju budú môcť vypočítať z atestačného portfólia. Pod portfóliom si predstavujeme súbor zdokumentovaných aktivít, ktoré učiteľ počas svojej praxe vykonával. Ide napríklad o ďalšie vzdelávanie či kurzy," vysvetlila šéfka rezortu školstva a dodala, že nový prístup k atestáciám veľmi vítal Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Systém profesijného vzdelávania

Lubyová ubezpečila, že možnosť poskladať si 12-percentný príplatok za ďalšie vzdelávanie ostane aj v novom systéme. Po novom to už nebude kreditový systém, ale systém profesijného vzdelávania.

„Upustili sme od požiadavky, aby sa na triednictvo vyžadovalo 100 hodín špecializačného vzdelávania. Učiteľ teda bude mať možnosť, ale nie povinnosť. Začínajúcim učiteľom však odporúčame, aby sa na triednictvo pripravili a kurzy absolvovali," vysvetlila ministerka s tým, že jazyková skúška bude za 12-percentný príplatok, ako to bolo doteraz.

Dôvodom je podľa ministerky to, že na ministerstve plánujú rozšíriť vyučovanie cudzích jazykov a bude potrebný väčší počet učiteľov vyučujúcich cudzí jazyk.

Návrh sa učiteľom nepáči

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch je v druhom čítaní v parlamente. Zmeny v zákone sa budú podľa slov ministerky robiť poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi.

Zástupcovia Slovenskej komory učiteľov, občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo, Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR, Slovenskej asociácie pedagogiky raného detstva, Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, Asociácie výchovných poradcov, Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní, MESA10 a Fóra proaktívnych škôl v utorok odovzdali petíciu za stiahnutie návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Vyzbierali viac ako 15 000 podpisov. Zákon sa podľa prezidenta komory učiteľ Vladimíra Crmomana nemal dostať do parlamentu v aktuálnej v podobe.

