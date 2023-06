Pošta zaznamenáva veľké množstvo zásielok so zakázaným obsahom. Čo nemôžete posielať?

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta zaznamenáva predovšetkým v závere roka vysoké množstvo zásielok so zakázaným obsahom. V zásielkach do zahraničia, ale aj v rámci krajiny, je zakázané posielať omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky, výbušniny, muníciu, zápalné kvapaliny, strelné zbrane, nože a podobne. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Zákaz posielania živých zvierat

Slovenská pošta upozorňuje, že posielať je zakázané tiež živé zvieratá, pričom výnimkou sú len vybrané druhy hmyzu.

Zákaz sa vzťahuje aj na ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Zásielky s obsahmi alebo úpravou, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie, sú tiež zakázané.

Nedovolený obsah

Nedovoľujú sa ani zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah je urážlivý alebo hanlivý. Slovenská pošta vysvetlila, že šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny je možné zasielať, no len v poistených balíkoch.

„Ak sa medzi zásielkami určených na leteckú prepravu vyskytne zásielka s nedovoleným obsahom, komplikuje a spomaľuje to vypravenie lietadla a v konečnom dôsledku aj doručenie zásielok. Poštové podniky sú povinné zásielky s nedovoleným obsahom z prepravy vylúčiť. Ak zamestnanci Slovenskej pošty zistia v zásielke nedovolený obsah, pošta informuje príslušné orgány verejnej správy," uviedla Slovenská pošta s tým, že odosielateľom odporúča, aby si pred podaním balíkov na pošte najskôr skontrolovali, či posielaný tovar nie je vylúčený z prepravy.

Zoznam vecí, ktoré sú z distribúcie v medzinárodnej preprave vylúčené, možno nájsť na stránke Slovenskej pošty v časti Poštové podmienky – medzinárodný styk, bod osem. Pošta žiada zákazníkov, aby tieto nariadenia v plnej miere rešpektovali.

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.