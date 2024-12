Poslanec OĽaNO: Matovič bol veľmi zlý premiér. Neviem to rýchlo vymazať zo svojej hlavy

Má status prvého poslanca OĽaNO, ktorý už na začiatku vládnej krízy v marci verejne kritizoval svojho šéfa a premiéra Igora Matoviča.

Poslanec OĽaNO Ján Krošlák má dodnes pred sebou obraz politika, s ktorým nie je spokojný. Aj preto sa za neho tento týždeň jasne nepostavil, keď opozícia chcela Matoviča odvolať z postu ministra financií.

Zo 135 prítomných bolo za pád Matoviča 51 poslancov opozície, proti bolo 67 poslancov koalície. Zdržalo sa tiež 17 poslancov koalície z SaS a Za ľudí. Z klubu OĽaNO sa zdržal jedine Krošlák.

Stále vŕta do Sputnika

Pri vysvetľovaní svojho aktuálneho hlasovania Krošlák spomenul nedávnu minulosť, keď bol Matovič na čele vlády. „Myslím si, že bol veľmi zlý premiér a to neviem rýchlo vymazať zo svojej hlavy. Ľudia sú z neho sklamaní vzhľadom na očakávania, ktoré mali. To sa nedá za tri mesiace vymazať,“ povedal portálu Webnoviny.sk Krošlák.

Poslanec tvrdí, že by ale nehlasoval za odvolanie Matoviča, nedovolil by si urobiť „takýto podraz“, pretože opozícia na čele s Petrom Pellegrinim (Hlas) nemá morálne právo odvolávať ministra. „Vieme si to vyriešiť sami. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) si vie spraviť poriadok. Keby bolo treba, tak ministra odvolá,“ uviedol poslanec.





Zdržaním sa pri Matovičovi chcel dať najavo, že má stále k nemu výhrady. „Každý vidí, to sa mu nedá uprieť, že sa snaží v niektorých veciach zmeniť. Stále sú však momenty, ktoré sa mi nepáčia,“ ozrejmil Krošlák.

Nepáčilo sa mu napríklad, ako minister financií uviedol v parlamente návrh zákona o navýšení štátneho rozpočtu. „Nepáči sa mi ani, ako stále vŕta do Sputnika. Jednoducho, Sputnik nevyšiel, ľudia sa nechcú dať očkovať, aj keď sa hovorilo o záujme 500-tisíc ľudí,“ dodal poslanec.

Menej statusov a menej tlačoviek

Krátko po vypuknutí vládnej krízy Krošlák na začiatku marca na sociálnej sieti napísal, že sa rozhodol vypustiť „džina z fľaše“, lebo ho už nebaví stále obhajovať a vysvetľovať voľný štýl jedného človeka. „Z politického marketingu a freestylu premiéra sa stáva diagnóza, ktorá má charakter veľkej alergie väčšiny Slovákov na jeho osobu,“ hovoril vtedy Krošlák. Podľa neho dobrý premiér má ľudí spájať a nie rozdeľovať a ľudia by ho v najhoršom prípade nemali nenávidieť.

Vníma poslanec zmenu v správaní sa Matoviča, odkedy je z premiéra minister? Krošlák hovorí, že už má menej statusov na sociálnych sieťach, menej tlačoviek, ale ešte bude musieť dlho ľudí presviedčať, že si zaslúži podporu, aby sa mu časť percent vrátilo späť.





Ako však Krošlák poznamenal, pri hlasovaní sa zdržal aj preto, že si myslí, že minister financií by mal byť odborník. „To si myslím, že on nie je, ale pravdepodobne sa to dá zvládať manažérsky aj s vedomosťami, ktoré Igor Matovič má. Možno za rok budeme Matoviča chváliť. Teraz je však veľmi skoro na to, aby som sa stal jeho obdivovateľ,“ poznamenal.

Hlasovanie bez tlaku

Krošlák dopredu nevedel, že sa ako jediný z klubu OĽaNO zdrží hlasovania. Ešte predtým bol za ním šéf klubu Michal Šipoš. Pýtal sa ho, či bude za odvolanie Matoviča. Šírila sa totiž fáma, že líder SaS Richard Sulík obieha poslancov a prehovára ich za odvolanie Matoviča.





„Bolo legitímne, že sa ma Michal Šipoš pýtal, či budem jeden z tých, čo bude hlasovať za odvolanie. Odpovedal som, že nie som podrazák, že za mnou nikto nebol a so smerákmi a ďalšími z opozície hlasovať nebudem.“ priblížil Krošlák. Dopredu Šipošovi povedal, že sa zdrží. „Žiadne tlaky na mňa neboli,“ doplnil.

Budúcnosť v OĽaNO nerieši

Matovič prízvukuje, že koalícia sa má navzájom podržať. Často tvrdo kritizuje SaS a Sulíka za ich postoje. Nedávno sa vyjadril, že ich mal vyhodiť z koalície ešte počas prvej vlny pandémie. Nebude aj Krošlák pre kritiku Matoviča v „klube nechcených“? Nemusí sa dostať ani na kandidačnú listinu OĽaNO do ďalších parlamentných volieb.

„Už som určite na tom zozname nechcených. Nepochybujem o tom,“ usúdil poslanec. Ako ďalej povedal, nemá rád ani ultraliberalizmus, ale ani ultrakonzervativizmus. Považuje sa za politika stredu.





„Keby sa OĽaNO vyvíjalo týmto smerom, nebolo by úplne pod vplyvom Matoviča a vzišli by z neho osobnosti ako Eduard Heger, Jaroslav Naď, Roman Mikulec či Ján Budaj, tak tam rád zostanem. Ak bude ďalej pod taktovkou Igora Matoviča a on bude ten jediný, rozhodujúci, tak viem, že šancu tam nemám,“ povedal Krošlák s tým, že Matovič má naďalej jeho rešpekt za protikorupčnú rolu.





Poslanec doplnil, že teraz nerieši politickú budúcnosť a uvidí, ako sa bude ďalej OĽaNO vyvíjať. „Keď budú chcieť mať na kandidátke konštruktívneho a racionálneho poslanca, rád v OĽaNO zostanem. A keď nie, tak nie. Budú vznikať aj nové strany, nejako sa zariadim,“ uzavrel.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

