Poslanci v pléne rokovali od začiatku roka 38 dní, pôvodne ich malo byť viac

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Poslanci v tomto roku od januára strávili v rokovacích laviciach Národnej rady Slovenskej republiky spolu 38 dní. Vyplýva to z údajov zverejnených na internetovej stránke NR SR.

Pôvodne podľa schváleného harmonogramu schôdzí mali poslanci rokovanie naplánované na 47 dní. Od januára sa konalo sedem parlamentných schôdzí a jedna slávnostná schôdza, ktorej jediným bodom bola inaugurácia prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Najdlhšie trvala prvá tohtoročná schôdza, a to jedenásť dní. Májové zasadnutie sa konalo desať dní a posledná predprázdninová schôdza, ktorá sa konala v júni, trvala deväť dní. Počas rokovania sa poslanci zaoberali prevažne vládnymi a poslaneckými návrhmi zákonov.

Parlamentné schôdze sa štandardne začínajú v utorok, bežný rokovací deň trvá od 09:00 do 19:00. Rokovanie býva prerušené dvojhodinovou obedňajšou prestávkou, počas ktorej sa konajú aj zasadnutia parlamentných výborov. V piatok sa končí zasadnutie skôr, najčastejšie o 14:00. Hoci býva pondelok zvyčajne bez rokovania, počas uplynulých schôdzí poslanci rokovali viackrát aj v pondelok.

Pokus o odvolanie Danka

Posledný januárový deň sa opozícia chcela pokúsiť odvolať Andreja Danka (SNS) z funkcie predsedu NR SR. Poslanci NR SR však neschválili program schôdze, na ktorej mal byť odvolávaný. Dôvodom odvolania Danka z postu bola podľa opozičných poslancov jeho rigorózna práca.

„Andrej Danko je usvedčený podvodník a klamár, ktorý získal a užíva svoj titul podvodným spôsobom. Dôkazom je nespochybniteľné stanovisko Účelovej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ktorým sa stotožnili významné autority akademickej obce na Slovensku," povedala v januári vtedajšia podpredsedníčka NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová a dodala, že 62 strán zo 73-stranovej rigoróznej práce sú v skutočnosti ukradnuté texty iných autorov.

Odvolávanie ministerky Lubyovej

Vo februári opozícia chcela odvolať z funkcie aj ministerku školstva Martinu Lubyovú (SNS). Ani tento pokus sa im nepodaril. Dôvodom bola kauza okolo prideľovania stimulov na vedu.





Tímlíder pre školstvo za stranu Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling v rozprave uviedol, že škandál so stimulmi je väčší ako s eurofondmi, pretože teraz ide o 33 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, kým vtedy to boli peniaze z Európskej únie.

Podľa neho boli pri prideľovaní stimulov porušené štyri zákony - zákon o slobode informácií, zákon o finančnej kontrole a audite, protischránkový zákon a zákon o rozpočtových pravidlách verejnej sféry.

Odvolávanie ministra Érseka

Odvolať z funkcie chcela opozícia v apríli aj ministra dopravy Arpáda Érseka (Most-Híd). Ani tento pokus nebol úspešný. Za najzávažnejší dôvod považovala opozícia spôsob riadenia a kontroly výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - tunel Višňové - Dubná Skala.





Šéf rezortu dopravy je podľa navrhovateľov zodpovedný za stav cestnej a železničnej infraštruktúry, či služieb štátneho železničného dopravcu, ako aj za pasívny prístup k zlepšeniu dopravných služieb.





Prezidentka Zuzana Čaputová zložila prezidentský sľub do rúk predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana počas slávnostnej schôdze NR SR v bratislavskej redute, kde mala aj inauguračný príhovor.





Po letnej dvojmesačnej prestávke by sa mali poslanci vrátiť do lavíc parlamentu v utorok 10. septembra. Podľa schváleného harmonogramu by do konca roka mali rokovať ešte 35 dní. Okrem zasadnutia pléna sa poslanci zúčastňujú na zasadnutiach parlamentných výborov.





Poslaneckou prácou je okrem iného aj práca v teréne v regiónoch Slovenska medzi občanmi. Týmto aktivitám sa zákonodarcovia venujú v čase, kedy sa schôdza parlamentu nekoná.

