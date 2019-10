Poslanci spáchali zločin, tvrdí Matovič a chce zabrániť zvýšeniu platov o približne 1500 eur

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Zabrániť výraznému zvýšeniu platov poslancov Národnej rady SR o približne 1 500 eur navrhuje líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.

Ako priblížil v piatok na tlačovej besede, navrhuje, aby platy poslancov národnej rady a ostatných politikov rástli o toľko percent, o koľko rastú platy zamestnancov.

Tichý pakt s vládnymi stranami

"Poslanci spáchali zločin, ignorovali zmrazovanie platov a spoliehali sa, že po novom roku budú mať dramaticky vyššie platy," povedal Matovič a pripomenul, že pred rokom sa podarilo opätovne zmraziť platy politikov.

"Minulý rok tu bol tichý pakt s vládnymi stranami. V októbri sme predložili návrh, aby sa platy zmrazili, nikto nás z koalície ani z opozície nepodporil. Zabezpečili to, že sa platy odmrazia, hanbu znesieme a budeme mať vyššie platy," povedal.





Podľa neho je však možné zastaviť výrazné zvyšovanie platov. Chce počkať do apríla, keď bude známa priemerná mzda zamestnancov na Slovensku a bude známe percento, o aké sa platy oproti predchádzajúcemu roku zvýšia.

Výdavky na energie sa zvyšujú

Priblížil, že dnes je plat mimobratislavského poslanca 3 576 a od apríla má byť vyšší o 1 514 eur. "S paušálnymi náhradami tak dostane 5 090 eur. V tejto situácii, keď sa zvyšujú platy politikov, poslancov, ministrov aj prezidenta, by sme mali pozerať na to, ako sa darí ľuďom na Slovensku," uviedol.





Priblížil, že tento rok sa zvyšujú ceny za plyn, elektrinu, stúpajú odvody do sociálnej poisťovne a príspevky, bonusy pre občanov stúpajú minimálne.

"Spolieham sa na to, že poslanci budú cítiť hanbu. Prichádzam s návrhom, aby platy poslancov, politikov rástli tak isto, ako rastú platy zamestnancov. Či narástli o 3,5 či o 4,2 percenta a nech sa o toľko zvýšia aj platy politikov a nie o 42 percent. Percentuálne to bude fér, de facto by to bolo odmrazenie platov, rástli by tak, ako platy zamestnancov. aby platy nerástli o nemorálnych 1 500 eur," uzavrel Matovič.

Trojnásobok mesačnej mzdy

Tento rok si poslanci finančne prilepšia. Je to dôsledok toho, že si nezmrazili platy, ako to bolo po minulé roky od roku 2008, a tak sa im platy zvýšia o približne tisíc eur. V súčasnosti plat zákonodarcu v hrubom predstavuje 1 961 eur mesačne. Okrem toho poslanom prináležia paušálne náhrady. Celkový plat bratislavského poslanca bol doposiaľ 3 346 eur a príjem mimobratislavského 3 576 eur mesačne.





Platy poslancov upravuje zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Podľa zákona poslancovi národnej rady patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.





Paušálne náhrady sú pre poslanca s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji prináleží vo výške 1,8-násobku priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok a poslancovi, ktorý má trvalý pobyt v inom samosprávnom kraji, prináleží 2,1-násobok.





