Poslanci schválili zmeny v justícii, ktoré reagujú na podozrenia z kauzy Kočnerova Threema

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Dôvody na pozastavenie výkonu funkcie sudcov a prokurátorov sa rozšíria. Zmeny sa dotknú aj Súdnej rady SR, ktorá bude po novom o všetkom hlasovať verejne. Parlament vo štvrtok totiž schválil vládny návrh zákona o sudcoch a prísediacich, ktorého cieľom je zaistiť zmeny v justícii.

Návrh na pozastavenie výkonu funkcie sudcu bude môcť podať minister spravodlivosti, predseda súdnej rady alebo predseda Najvyššieho súdu SR. O ich návrhu bude rozhodovať súdna rada. Pozastaviť výkon funkcie bude možné u sudcu, u ktorého bude narušená sudcovská integrita.

To znamená, že budú voči nemu závažné podozrenia, ktoré môžu ohrozovať dôveryhodnosť justície. Novela obsahuje aj dobu pozastavenia, kým nepominú dôvody, avšak najviac na šesť mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších najviac šiestich mesiacov.

Zmeny na prokuratúre

Generálny prokurátor bude môcť dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora na návrh rady prokurátorov, pričom to po novom tiež bude môcť urobiť aj pri dôvodných podozreniach voči danému prokurátorovi.

„Navrhované opatrenia nereagujú len na vzniknutú situáciu, ale majú zabezpečiť predchádzaniu vzniku súčasného stavu v budúcnosti,“ zdôvodňuje rezort spravodlivosti.

Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská v pozmeňujúcom návrhu požadovala, aby vládna novela zákona zaviedla iba verejné hlasovanie Súdnej rady SR o všetkých otázkach, o ktorých rozhoduje, a ostatné body novely vypustila. Parlament však jej návrh neschválil.

Kauza Kočnerova Threema

Novelu zákona o sudcoch a prísediacich odobrila vláda na svojom mimoriadnom rokovaní, ktoré sa konalo 28. novembra. Členovia zákonodarného zboru následne v stredu schválili, že novelu prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Dôvodom skráteného konania bola podľa Ministerstva spravodlivosti SR snaha o posilnenie dôveryhodnosti verejnosti v súdny systém a prokuratúru.

Novela zákona reaguje na podozrenia vyplývajúce z komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema. Marian K. v súčasnosti čelí aj obžalobe z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.





