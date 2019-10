Poslanci schválili zákon o pedagogických zamestnancoch, komora učiteľov ho kritizuje

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa zmení kreditový systém či prístup k atestáciám, schválil parlament. Zákonom sa tiež vychovávateľom znížia úväzky o dve hodiny týždenne, posilní sa kariérové poradenstvo a zavedú sa opatrenia na ochranu učiteľov pred sociálno-patologickým správaním.

Ministerka chce zvýšiť kredit učiteľov

„Učitelia si budú môcť atestáciu vypočítať z atestačného portfólia. Pod portfóliom si predstavujeme súbor zdokumentovaných aktivít, ktoré učiteľ počas svojej praxe vykonával. Ide napríklad o ďalšie vzdelávanie či kurzy. Predtým bola atestácia v praxi kritizovaná, malo by sa to zmeniť," uviedla dnes v pléne NR SR ministerka školstva Martina Lubyová.

Podľa nej sa zákonom zabezpečí zvýšenie kvality výkonu pedagógov, pracovných podmienok a ochrany.

"Chceme zvýšiť kredit učiteľskej profesie a zlepšiť ich postavenie na Slovensku," uviedla ministerka a dodala, že tvorba zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch trvala dva roky. "Trvalo to dlhšie, ako sme plánovali, ale proces sme predlžovali, aby sa mohlo čo najviac organizácií zapojiť do tvorby zákona," vysvetlila.

Komora učiteľov zákon nepovažuje za moderný

Podľa Slovenskej komory učiteľov ministerstvo školstva ani vláda nevyužili šancu vytvoriť moderný zákon, ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, vychádzal by z praxe a nebol by diskriminačný. Nový zákon podľa komory totiž okliešťuje kreditový systém a je dokonca v rozpore so zákonom o celoživotnom vzdelávaní.

Zákon nadobudne účinnosť od 1. septembra 2019.





