Poslanci schválili daňový bonus a prídavky na deti, návrhy prešli aj s hlasmi kotlebovcov (video)

Parlament v zrýchlenom legislatívnom konaní v utorok rozhodol o návrhoch na pomoc rodinám. Hlasovalo za to 83 poslancov, proti ich bolo 23 a 25 sa zdržalo. Návrh podporili aj opoziční poslanci za stranu Kotlebovci-ĽSNS.

Suma prídavku na dieťa sa od júla tohto roka zvýši zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 40 eur.

Súčasne sa však zruší jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole. Ruší sa aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima.

Stúpne aj daňový bonus na nezaopatrené deti. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura. Od júla suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrastie na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov sa daňový bonus od júla tohto roka zvýši na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Aj pri daňovom bonuse sa ruší jeho automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima.

Na maximálne sumy daňového bonusu však nebudú mať nárok všetci pracujúci. Suma daňového bonusu na deti sa totiž podľa nových pravidel obmedzí podľa výšky čiastkového základu dane rodiča. Pri zamestnancovi ide o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec.





Ak má rodič jedno nezaopatrené dieťa, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane. Pri dvoch deťoch pôjde o naviac o 27 percent, pri troch deťoch maximálne 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich deťoch maximálne 55 percent z čiastkového základu dane.

Ak rodič ako zamestnanec zarába v hrubom 650 eur, po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov jeho čiastkový základ dane dosahuje 562,90 eura. Pri štyroch nezaopatrených deťoch vo veku do 15 rokov bude daňový bonus tvoriť najviac 41 percent zo sumy 562,90 eura, teda 230,79 eura. Tento rodič tak od júla tohto roka nebude mať nárok na daňový bonus na štyri deti v sume 280 eur a takisto od začiatku budúceho roka nebude mať nárok na daňový bonus v sume 400 eur.

Matovičove návrhy prešli v parlamente vďaka podpore kotlebovcov, Gröhling je sklamaný

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) je sklamaný, že v parlamente prešiel návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) za 1,2 miliardy eur.

Návrh je nedomyslený

Vo svojom statuse na sociálnej sieti tento návrh označil za nedomyslený. Zároveň podotkol, že Matovičov návrh prešiel aj vďaka hlasom poslancov z opozičnej strany Kotlebovci – Ľudová strana naše Slovensko.

Parlament v utorok (24. mája) v zrýchlenom legislatívnom konaní schválili zákon o financovaní voľného času dieťaťa, zvýšenie prídavku na dieťa, ako aj daňového bonusu na nezaopatrené deti.

Príspevok na krúžky

Zo zákona o financovaní voľného času dieťaťa vyplýva, že dieťa vo veku päť až 18 rokov získa každý mesiac príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 60 eur.

Dostať ich má na konto, ktoré zriadi Finančné riaditeľstvo SR. Služby deťom majú začať fungovať od začiatku budúceho roka. Za tieto zmeny hlasovalo 83 poslancov, proti bolo 23 poslancov a 25 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?