Poslanci Robert Fico a Peter Kresák by nemali hlasovať o voľbe kandidátov na ústavných sudcov

BRATISLAVA 20. januára (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR Robert Fico (Smer-SD) a Peter Kresák (Most-Híd) by nemali v parlamente hlasovať o voľbe kandidátov na ústavných sudcov, aby nemohli zvoliť samých seba a aby nemohli ani rozhodovať o ostatných kandidátoch, ktorí sú ich konkurentmi.

Obaja poslanci by nemali vôbec hlasovať

Obaja sa totiž uchádzajú ako poslanci parlamentu o post sudcov Ústavného súdu SR, pričom slovenský právny systém túto situáciu vyslovene nerieši. Pre agentúru SITA to potvrdil právnik Peter Wilfling, ktorý spolupracuje s organizáciou Via Iuris.

Doplnil, že obaja poslanci by pri voľbe kandidátov nemali vôbec hlasovať ani za iných kandidátov, pretože by tak vlastne rozhodovali o svojich konkurentoch, a tým by boli oproti nim zvýhodnení.

Nemali by sa navyše zúčastniť ani schôdze parlamentu, pretože už svojou prítomnosťou by zvýšili kvórum (počet poslancov potrebných na zvolenie kandidáta), a tým by ostatným kandidátom sťažili šancu na zvolenie.

Hrozia sťažnosti na Ústavný súd SR

Podľa Wilflinga hrozí, že ak by Fico s Kresákom hlasovali alebo sa zúčastnili schôdze, zvyšní uchádzači o post ústavných sudcov by mohli podať sťažnosť na Ústavný súd SR, že bolo porušené ich ústavné právo na prístup k voleným funkciám za rovnakých podmienok.

Ak by ústavný súd na základe ich sťažnosti odložil účinnosť uznesenia parlamentu o voľbe kandidátov, voľba nových ústavných sudcov by sa mohla zablokovať a predĺžiť až do doby, pokým by ústavný súd nerozhodol.

„Nielenže by nemali hlasovať, ale nemali by sa ani zúčastniť na schôdzi, pretože by tým sťažili šance ostatných kandidátov. Navyše v prípade, že by ako poslanci hlasovali, hrozia sťažnosti na Ústavný súd SR a zablokovanie celej voľby ústavných sudcov,“ povedal Wilfling.

Voľba by mala byť tajná

S blížiacou sa voľbou ústavných sudcov sa čoraz viac ozývajú hlasy, najmä z vládnej koalície o tom, že voľba by mala byť tajná. V takom prípade nie je možné zistiť ako hlasoval konkrétny poslanec.

Za istých okolností tak o Ficovej a Kresákovej nominácii môžu rozhodnúť oni sami. Na zvolenie je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov, najmenej však 39. Kým pri Kresákovom mene zaznievajú súhlasné hlasy, šéfa strany Smer-SD obhajujú najmä vlastní poslanci.

Podľa odborníkov by totiž Robert Fico mohol v budúcnosti rozhodovať o zákonoch, ktoré sám navrhoval, keďže pôsobil desať rokov ako predseda vlády SR. Noví ústavní sudcovia sa budú voliť v priebehu februárovej schôdze Národnej rady SR, ešte predtým 40 kandidátov absolvuje verejné vypočutie pred ústavnoprávnym výborom. To odštartuje v stredu 23. januára a bude sa konať počas troch pracovných dní.

Nominovaní: Daniela Švecová, Peter Kresák, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Ján Šikuta, Ján Štiavnický, Eva Kováčechová, Robert Šorl, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk. Tiež Michal Matulník, Peter Straka, Radoslav Procházka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban a Radovan Hrádek, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Juraj Sopoliga, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Peter Melicher a Robert Fico.





