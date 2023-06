Poslanci prehlasovali veto prezidentky novely viacerých zákonov v oblasti životného prostredia súvisiacich so stavebnou reformou

Národná rada SR opätovne schválila novelu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.

Environmentálne štandardy sa zachovajú

Prehlasovala tak veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pre viaceré výhrady k pôvodne schváleným úpravám. Zákonodarcovia nepodporili návrhy hlavy štátu na dodatočné zmeny, predĺžili účinnosť novely na 15. júla, pričom jej väčšinový rozsah bude účinný od 1. apríla 2024.

Vtedy budú účinné aj nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré nahradia takmer polstoročný stavebný zákon. Novelu upravujúcu pätnásť zákonov predložili poslanci za Sme rodina Jaroslav Karahuta, Jozef Lukáč a Miloš Svrček.

Vytvorenie jednotného integrovaného konania o povolení stavby a posudzovaní vplyvov má podľa predkladateľov zjednodušiť a optimalizovať prípravu a povoľovanie investičných projektov.

Majú sa zachovať všetky environmentálne štandardy a medzinárodné požiadavky, ako aj odstrániť možnosti neodôvodnených prieťahov v konaniach a prvky nevyžadované medzinárodnými predpismi.

Územné plánovanie a výstavba

Novela zosúladí osobitné právne predpisy v ochrane životného prostredia so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, odstráni prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy a reflektuje zmeny v procesoch územného konania a výstavby.

Bezprostredne nadväzuje na schválené úpravy vo veľkej novele množstva zákonov, v tzv. zbernom zákone, v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.

Prezidentka Čaputová pri vrátení novely upozornila na vypustenie práva verejnosti podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní alebo proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska.





Tým by sa podľa hlavy štátu vypustil jeden zo spôsobov účasti dotknutej verejnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredia (EIA), a to bez náhrady.





Prezidentka poukázala aj na na to, že zo zákona o EIA sa má vypustiť aj možnosť, na základe ktorej verejnosť, dotknutá obec či samosprávny kraj alebo orgán môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Čaputová označila za problematické aj ďalšie zmeny v zákone o EIA upravujúce zisťovacie konanie.

„Vylúčenie pôsobnosti správneho poriadku fakticky znamená úplné vypustenie možnosti podať odvolanie voči akémukoľvek rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní,“ uviedla prezidentka.

Znížená participácia verejnosti

Dodala, že práve rozhodnutie v tomto konaní obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť, alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona o EIA, pričom ide o kľúčovú časť celého procesu.





Schválený zákon podľa Čaputovej obsahuje aj viacero zmien, ktoré znižujú súčasný štandard participácie verejnosti v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.





„Domnievam sa preto, že schválený zákon ide proti európskej legislatíve i judikatúre a nastaveným štandardom v oblasti ochrany životného prostredia,“ poznamenala prezidentka.

Zároveň mala výhradu k určeniu Slovenskej inšpekcie životného prostredia ako príslušného orgánu pre integrované konanie.





Tvrdí, že prevod agendy nie je zdôvodnený a taktiež nie je zrejmé, ako je uvedený orgán na prevzatie agendy kapacitne pripravený.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) označil za potrebné zosúladiť osobitné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby.

Investori nad občanmi

Tým sa majú odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v prípadoch stavieb vyžadujúcich posúdenie vplyvov na životné prostredie.





Novela zákona podľa stavbárov prináša v rámci celkového urýchlenia povoľovacieho konania viaceré prínosy. Argumenty mimovládnych organizácií o odmietnutí zmien považujú za neopodstatnené.





Rozsiahlu úpravu zákonov kritizovali aj mimovládne organizácie aj samotné Ministerstvo životného prostredia SR. Vtedajší minister životného prostredia Ján Budaj (Demokrati) vyhlásil, že tieto zmeny zásadne podriadia záujmy v envirooblasti záujmom developerov a môžu ohrozí plnenie Plánu obnovy a odolnosti.

Centralizácia kompetencií Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) podľa exministra spôsobí, že záujmy investorov budú nadradené nad záujmy občanov či ochrany životného prostredia, ale aj zdravia.

Rozvrat záchrany životného prostredia

Progresívne Slovensko (PS) vníma prelomenie veta prezidentky ako premárnenú príležitosť zatiahnuť záchrannú brzdu v rozvrate ochrany životného prostredia na Slovensku.





„Schválená novela prináša zmätok a chaos do stavebnej legislatívy. Obmedzuje možnosti ľudí ovplyvňovať výstavbu veľkých stavieb vo svojich susedstvách a neprimerane zvýhodňuje developerov na úkor ochrany životného prostredia a prírody,“ uviedol europoslanec a člen predsedníctva PS Michal Wiezik.





Po prelomení veta ostáva podľa neho posledná možnosť ako zastaviť rozvrat ochrany životného prostredia na Slovensku, a to septembrové voľby.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.