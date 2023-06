Poslanci opäť schválili novelu o štátnej podpore nájomného bývania, prehlasovali tak veto Čaputovej

Poslanci znova schválili novelu zákona o štátnej podpore nájomného bývania, prehlasovali tak veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Pri opätovnom prerokovaní vrátenej novely navrhovala jej neprijatie. Zákonodarcovia predĺžili účinnosť prijatých zmien na 25. júna.

Novela z uvedeného zákona vypúšťa časť o tom, že vláda nariadením raz ročne zvýši maximálnu výšku nájomného o potvrdenú mieru inflácie v predchádzajúcom roku. Zmenu navrhol poslanec Miloš Svrček z hnutia Sme rodina, zdôvodnil to tým, že spomínané ustanovenie zákona je nadbytočné.

Maximálna výška nájomného

Parlament pri hlasovaní v máji zároveň podporil pozmeňujúci návrh Svrčeka o tom, že maximálna výška nájomného sa zvýši raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie v predchádzajúcom roku potvrdenú Štatistickým úradom SR a Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania ju zverejní na svojom portáli.





Prenajímateľ môže zvýšiť výšku nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve raz ročne o infláciu, pričom zvýšené nájomné sa uplatňuje od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

Zmeny v zákone tiež umožňujú investičným partnerom vytvárať so spoločnosťami prenajímateľov aj iné úrovne spoločností. Investičný partner v spoločnosti prenajímateľa nemusí mať stopercentný podiel ako spoločník či akcionár.

Čaputová novelu vrátila

Do firmy prenajímateľa budú môcť vstúpiť aj subjekty verejnej správy, ktoré zapojením svojho majetku sa budú môcť podieľať na projektoch štátom podporovaného nájomného bývania. Môžu byť do nich zaradené aj iné priestory ako byty, má to uspokojiť krátkodobé potreby bývania.





Prezidentka Zuzana Čaputová pri vrátení novely upozornila na jej doplnenie o 23 ďalších, nesúvisiacich bodov, týkajúcich sa úpravy fungovania Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.

„Z povahy a obsahu týchto doplnených novelizačných bodov je zrejmé, že práve tieto sú vecne najzávažnejšie,“ uviedla hlava štátu. Podľa súčasného zákona o nájomnom bývaní sú členmi agentúry zakladatelia a investiční partneri, hlasovacie právo v jej orgánoch však majú výlučne zakladatelia.





Podľa novelizovaného znenia by mali mať hlasovacie právo aj investiční partneri. Prezidentka to považuje za podstatnú zmenu, ktorá môže viesť k oslabeniu až k zániku vplyvu štátu v rámci hlasovania najmä členskej schôdze agentúry, čo pôsobí nesystémovo, keďže zakladateľmi agentúry sú výlučne štátne orgány a agentúra ako taká pôsobí v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania.

Nebezpečný precedens

Za podstatnú výhradu prezidentka tiež považuje prenesenie voľby členov predstavenstva agentúry na NR SR. Členovia predstavenstva by tak mohli získavať silnú legitimitu a mandát v právnickej osobe, ktorá nie je kontrolným orgánom verejnej moci, ani nie je zložkou systému bŕzd a protiváh v rámci deľby moci.

Toto možno považovať za ústavne nesystémový krok, ktorý môže vytvárať nebezpečný precedens, keď výkonná zložka moci bude zákonodarcom oberaná o personálne rozhodnutia v ústredných orgánoch štátnej správy alebo v iných vládnych organizáciách a štátnych podnikoch.





Podľa prezidentky schválený zákon teda vytvoril priestor pre účasť na riadení agentúry subjektom, ktoré budú v zjavnom konflikte záujmov, keďže investiční partneri budú mať záujem viac hájiť predovšetkým subjektívne obchodné záujmy a menej záujem verejný.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.