Poslanci by mali o zrušení osobitného odvodu pre obchodné reťazce rozhodnúť v skrátenom konaní

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - O zrušení osobitného odvodu pre obchodné reťazce by mali poslanci Národnej rady SR rozhodnúť v skrátenom konaní.

Vládny kabinet totiž v stredu schválil návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.

Návrh predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) v nadväznosti na predbežné opatrenie Európskej komisie o pozastavení účinnosti zákona.

Ohrozenie potravinovej bezpečnosti

Následne Andrej Danko spolu s ďalšími poslancami SNS predložil v stredu do parlamentu návrh na zrušenie zákona o odvode pre reťazce. Poslanci budú o tomto návrhu rokovať už v stredu o 14:00 s následným hlasovaním, či ho prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Dôvodom návrhu na skrátené legislatívne konanie je podľa MPRV ohrozenie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky. "Ak by ostal citovaný zákon platný aj napriek tomu, že jeho účinnosť bola pozastavená predbežným opatrením Európskej komisie, právna istota agropotravinárskych podnikov by mohla byť ohrozená v dôsledku toho, že pri vyhodnocovaní svojich prevádzkových a investičných možností by si neboli isté, do akej miery, resp. či vôbec môžu počítať s podporou od štátu v nadväznosti na prerozdelenie časti odvodov od obchodných reťazcov. To by mohlo viesť k narušeniu ich finančnej stability, tvorby rezerv na krytie potenciálnych rizík a strát spôsobených nepriaznivým počasím, napr. suchom, povodňami, silným vetrom a k ich existenčným problémom," uviedla ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Konanie zo strany Európskej komisie

Čo najskorším zrušením citovaného zákona zanikne podľa ministerstva pôdohospodárstva dôvod pre pokračovanie konania zo strany Európskej komisie. Tá začala tento týždeň s hĺbkovým prešetrovaním osobitného odvodu pre obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku.

Mala totiž obavy, že príslušná legislatíva selektívne zvýhodňuje istých maloobchodníkov oproti ich konkurentom, čo je v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Slovensko zároveň oficiálne požiadala, aby pozastavilo uplatňovanie predmetného opatrenia, až kým neuzavrie svoje posúdenie podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !