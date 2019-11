Posilnenie medzivládneho princípu je pre Slovensko a Česko zlým postojom, vraví analytik

12.11.2019 (Webnoviny.sk) - Posilnenie medzivládneho princípu je pre Slovensko a Česko absolútne zlým postojom. Pre agentúru SITA to v rozhovore zdôraznil analytik portálu Euractiv.sk Radovan Geist. Reagoval na spoločné vyhlásenie slovenského a českého premiéra, v ktorom kritizovali neefektívnosť Európskej rady (ER). Peter Pellegrini (Smer-SD) a Andrej Babiš (Ano) sa v pondelok 11. novembra stretli na spoločnom rokovaní vlád Česka a Slovenska na zámku vo Valticiach.

Pellegrini považuje za dôležitú najmä úpravu vzťahov medzi ER a Európskou komisiou (EK). „ER by mala dávať viac zadaní pre EK a nielen dostávať na stôl to, čo EK sama navrhne,“ vyhlásil. Podľa Babiša by zase ER mala vyzerať ako európska vláda. „Sedíme tam premiéri a prezidenti Európy, sme tam sami a diskutujeme. Mala by to byť koaličná vláda Európy, nie že nám niečo bruselskí úradníci len nadiktujú,“ povedal český premiér.

Nereálne úvahy

Geist nehodnotí úvahy o európskej vláde ako reálne, pretože obaja premiéri sú v prvom rade lídri členských krajín. „Potrebujete inštitúciu, ktorá sa na plný úväzok bude zaoberať vykonávaním vládnutia v Európskej únií (EÚ), a to je EK. Podľa mňa chceli povedať, že ER by mala mať väčšie právomoci v rámci európskych štruktúr,“ uviedol analytik.

Slovenský premiér tiež vyhlásil, že k väčšej efektivite rady by dopomohli verejné zasadnutia. „Niektorí politici by sa museli hanbiť za tie vystúpenia, respektíve prázdnotu ich slov,“ dodal.

Geist však upozorňuje, že politici by potom na pôde ER mohli začať vystupovať najmä pre domáce publikum. Takéto riešenie by podľa analytika rozhodne neprospelo štátnikom, pre ktorých je ľahšie odsúhlasiť niečo na európskej úrovni a na domácej poprieť.

Komunitárny princíp

Za slovami premiérov je podľa Geista snaha posilniť medzivládny princíp v rozhodovaní, čo by znamenalo oslabenie právomocí Európskeho parlamentu (EP) a EK.

„Je to podľa mňa pre malé krajiny ako Slovensko a Česko absolútne zlý postoj. Pre nás je kľúčové, aby sme podporovali spoločné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetky členské štáty rovnako,“ povedal Geist a v tejto súvislosti upozornil na takzvaný komunitárny princíp.

„Rozhodnutie má byť výsledkom hľadania maximalizácie spoločného dobra. Nie iba aktuálnej rovnováhy politických síl, pri ktorej budú mať väčšie krajiny vždy prevahu nad malými,” uzavrel.

Vo Valticiach sa vlády oboch krajín stretli po siedmy raz od rozdelenia v roku 1993. Rokovali o aktuálnych témach jednotlivých rezortov, spoločných cezhraničných projektoch aj o prehlbovaní vzájomnej spolupráce. Rokovanie sa nieslo v sviatočnom duchu 30. výročia Nežnej revolúcie.

