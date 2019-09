Poriadne opitý šofér jazdil zo strany na stranu a potom sa v protismere rútil na diaľnicu

6.9.2019 (Webnoviny.sk) - Policajti zastavili opitého šoféra, ktorý sa rútil v protismere na diaľnicu. V stredu v noci zbadala hliadka neďaleko Dolnej Stredy v okrese Galanta vodiča Dacie Logan, ako jazdí z jednej strany na druhú.

Ako informovala trnavská krajská polícia, krátko nato si to namieril do protismeru na cestu, ktorou sa vychádza na diaľničný most.

Policajti 58-ročného šoféra z Nitry zastavili a podrobili kontrole. Pri dychovej skúške mu namerali 2,73 promile alkoholu v dychu.





