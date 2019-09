Popularita Nišikoriho v Japonsku je obrovská, v príjmoch z reklám predbehol aj Djokoviča

TOKIO 12. septembra (WebNoviny.sk) - Popularita japonského tenistu Keia Nišikoriho dosahuje najmä v jeho rodnej krajine nevídané rozmery.

Najznámejšie firmy z krajiny vychádzajúceho slnka sa snažia, aby bol 28-ročný Japonec tvárou práve ich spoločnosti. Z tohto dôvodu sa Nišikori vyrovná v príjme z reklám aj najväčším tenisovým velikánom súčastnosti.

Nišikori by sa v Japonsku zbláznil

Samotný tenista si uvedomuje svoju popularitu v rodnej krajine. "Mám to v Japonsku rád, ale nemohol by som tam byť celý rok. Zbláznil by som sa," uviedol so smiechom finalista US Open z roku 2014.



Jeho reklamné príjmy zaznamenali v poslednom období výrazný nárast. V období od mája 2017 do mája 2018 zarobil na reklamách takmer 35 miliónov dolárov.

Pre porovnanie aktuálny víťaz posledných dvoch grandslamových turnajov Srb Novak Djokovič sa môže za rovnaké obdobie pochváliť príjmami z reklám v hodnote 23,5 milióna dolárov.

Medzi tenistami najviac zarába Federer

Aktuálna svetová dvanástka Nišikori môže v najbližšom období predbehnúť aj Španiela Rafaela Nadala, ktorého reklamné príjmy dosiahli hodnotu 41,4 milióna dolárov. Na čele je medzi tenistami Švajčiar Roger Federer, ktorému vyniesli príjmy z reklám viac ako 77 miliónov dolárov.

Úvod tohtoročnej sezóny bol v znamení Nišikoriho návratu na kurty po vážnom zranení zápästia. Japonský tenista na nedávno skončenom US Open naznačil, že sa mu vracia forma, ktorá ho v minulosti dostala až na 4. miesto v rebríčku ATP. Vo Flushing Meadows sa dostal až do semifinále, v ktorom podľahol neskoršiemu víťazovi Novakovi Djokovičovi. Informácie priniesol portál tenisovysvet.cz.

