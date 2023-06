Popravená Horáková, ale aj Bán či Mikloško. Prezidentka Čaputová udelila vyznamenania (foto)

2.1.2020 (Webnoviny.sk) - Literárny vedec Peter Zajac, sociologička Zora Bútorová, novinár Andrej Bán, politik František Mikloško, ale aj popravená česká politička Milada Horáková patria medzi osobnosti, ktoré pri príležitosti 27. výročia vzniku SR ocenila prezidentka Zuzana Čaputová.

Ocenenie za zosnulú Horákovú prebrala členka Klubu Milady Horákovej Erika Mačáková.

„Každý, kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, svojich blízkych, pre svoju komunitu či región, pracuje aj pre svoju vlasť. Chcem sa vám preto všetkým poďakovať, že svojou obetavosťou prispievate k cieľu, ktorý by mal byť náš spoločný,“ uviedla v prejave k oceneným Čaputová.

Hodnoty ľudskosti aj v neľahkých časoch

Prezidentka zároveň zdôraznila, že každý, kto svoju prácu robí najlepšie ako vie, kto háji hodnoty ľudskosti aj v neľahkých časoch a na úkor vlastného prospechu, je podľa nej vlastencom.

„Našu úctu si zaslúžite vy všetci, ktorí pestujete čisté a korektné vzťahy s najbližšími, so svojimi kolegami, so svojimi oponentmi a s každým, s kým prichádzate do kontaktu. Lebo dobré medziľudské vzťahy vytvárajú tak prepotrebný sociálny kapitál nevyhnutný k tomu, aby sa masa jednotlivcov žijúcich na spoločnom území premenila na spoločenstvo,“ povedala hlava štátu.

Prezidentka zároveň zdôraznila, že všetci ocenení si bez akýchkoľvek pochybností ocenenie zaslúžia. Tiež pripomenula, že viacerí z ocenených sa angažovali pri udalostiach Novembra 1989.

„Veď ako by sme mohli neoceniť hrdinov, ktorí v najhorších chvíľach našich dejín prejavili svoju statočnosť i odvahu a vzdorovali spoločenskému zlu bez ohľadu na to, akú konkrétnu tvár toto historické zlo malo? Nesmierne si vážim, že mu vzdorovali aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych,“ uviedla.

Realistická a inšpirujúca vízia

Štafetu od týchto osobností podľa Čaputovej následne úspešne prevzali ďalší ľudia, ktorí majú zvýšenú citlivosť na to, čo sa v našej spoločnosti deje a iniciatívne do týchto dejov vstupujú. „Ľudia, ktorí nečakajú, že niečo ‚sa‘ spraví samo, lebo žijú s naliehavým pocitom, ktorý im hovorí: Kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz,“ povedala Čaputová.

Prezidentka doplnila, že považuje za česť a privilégium, že všetkým oceneným môže v mene republiky a jej obyvateľov poďakovať za všetko, čo urobili alebo ešte určite urobia.

„Naša krajina potrebuje pre svoj úspešný rozvoj realistickú a inšpirujúcu víziu, potrebuje neustále zdokonaľovať infraštruktúru štátneho úspechu. Potrebuje toho ešte oveľa viac, ale podstatné je, že máme to najdôležitejšie, čo každá krajina pre svoj úspech potrebuje: Máme výnimočných ľudí s výnimočným prínosom pre svoju vlasť. Som preto veľmi poctená, že vám budem môcť odovzdať najvyššie vyznamenania, akými Slovenská republika disponuje,“ dodala Čaputová.





Zoznam osobností, ktorým prezidentka udelila štátne vyznamenanie pri príležitosti 27. výročia vzniku SR 1. Peter Zajac – osobnosť roku 1989, slovenský literárny vedec a politik

2. Zuzana Mistríková – osobnosť r. 1989, patrila k študentským lídrom Nežnej revolúcie

3. Branislav Tvarožek – bojoval proti obom totalitám, spolu s Martinom Janecom sú poslední dvaja príslušníci Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliána a Viesta

4. Zora Bútorová – výnimočná sociologička, jedna z prvých na Slovensku, ktorá sa venovala ženám (po páde komunizmu)

5. Igor Luther – medzinárodne uznávaný kameraman

6. Martin Janec – člen protifašistického a protikomunistického odboja – vyznamenanie preberá dcéra Katarína Vicianová

7. Helena Barancová – profesorka, dekanka fakulty, venuje sa pracovnému právu a právu sociálneho zabezpečenia, je členkou rôznych Vedeckých rád, členkou rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka

8. Ján Cibuľa – prvý rómsky lekár v Československu, jeden zo zakladateľov a bývalý prezident Medzinárodnej rómskej únie, kandidát nobelovej ceny za mier, jeden z najvýznamnejších rómskych osobností, vyznamenanie preberá syn Davide Cibula

9. Alžbeta Rajterová – muzikologička, dramaturgička, bývala riaditeľka Slovenskej filharmónie, organizátorka hudobného života

10. Tibor Soós – tréner a funkcionár v rýchlostnej kanoistike, výnimočné úspešné trénerské pôsobenie, vychoval niekoľko úspešných olympionikov

11. Ondrej Demáček – stredoškolský učiteľ informatiky

12. Mária Šustrová – doktorka, ktorá sa venuje Downovmu syndrómu

13. Jozef Plachý – jeden z najúspešnejších športovcov Československa

14. Silvia Pastoreková – virologička, úspešná vedecká pracovníčka

15. Pavel Sadloň – za 30 rokov sa ako riaditeľ gymnázia stal uznávaným odborníkom v oblasti vzdelávania a vzdelávacej politiky

16. Andrej Bán – fotograf, reportér a publicista

17. Klára Kubičková – historička architektúry

18. Rudolf Urc – režisér, scenárista, dramaturg, významný umelec v oblasti filmového umenia a najmä animovaného filmu

19. Milada Horáková – česká právnička a politička, ktorá je od pádu komunistickej totality v Novembri 1989 považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu, preberá Erika Mačáková, členka Klubu Milady Horákovej

20. František Mikloško – politik, ktorý výrazne prispel k pádu totality

Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas slávnostnej ceremónie udeľovania štátnych vyznamenaní prezidentkou SR v Historickej budove NR SR. Bratislava, 2. január 2020.Foto: SITA/Jana Birošová.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová a ocenený príslušník Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliána a Viesta Branislav Tvarožek vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra I. triedy počas slávnostnej ceremónie udeľovania štátnych vyznamenaní prezidentkou SR v Historickej budove NR SR. Bratislava, 2. január 2020.Foto: SITA/Jana Birošová.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová a Davide Cibula, ktorý preberá štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam pre svojho otca, prvého rómskeho lekára Jána Cibuľu počas slávnostnej ceremónie udeľovania štátnych vyznamenaní prezidentkou SR v Historickej budove NR SR. Bratislava, 2. január 2020.Foto: SITA/Jana Birošová.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová a ocenený stredoškolský učiteľ informatiky Ondrej Demášek vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra II. triedy počas slávnostnej ceremónie udeľovania štátnych vyznamenaní prezidentkou SR v Historickej budove NR SR. Bratislava, 2. január 2020.Foto: SITA/Jana Birošová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?