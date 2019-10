Poprad vyrovnal semifinálovú sériu proti Banskej Bystrici, napínavý duel rozhodli až nájazdy

POPRAD 28. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili nad hráčmi HC 05 iClinic Banská Bystrica 2:1 po samostatných nájazdoch vo štvrtkovom štvrtom stretnutí semifinále play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy.

Rozhodujúcim nájazdom sa prezentoval český útočník "kamzíkov" Jindřich Abdul.

Poprad vyrovnal stav série na 2:2, nasledujúci piaty zápas odohrajú v nedeľu od 18.00 h v Banskej Bystrici.

Úvodný gól merania síl strelili hostia. V 6. min vybojoval puk dôrazný Eric Selleck, ktorý telom odstavil Jána Ťavodu, našiel Bena Marshalla a ten prekonal Tomáša Vošvrdu v bránke domácich.

"Kamzíci" vyrovnali ešte v prvej tretine, v 15. min strelil svoj prvý gól vo vyraďovacej časti Marek Zagrapan.

V základnej hracej dobe už nepadol žiadny gól, napriek početným šanciam či presilovým hrám, ktoré si zahrali v závere III. tretiny obe mužstvá. Duel dospel do predĺženia, v ktorom sa nepodarilo skórovať žiadnemu z tímov a o víťazovi museli rozhodnúť samostatné nájazdy.

V nich sa presadili iba domáci hráči Abdul a Samuel Takáč. Český brankár Popradu Vošvrda nepustil za svoj chrbát ani jeden zo štyroch pokusov "baranov".

Tipsport liga 2018/2019

semifinále play-off - štvrtý zápas

HK Poprad - HC 05 iClinic Banská Bystrica 2:1 po sam. nájazdoch (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0) /stav série: 2:2/

Góly: 15. Zagrapan (Buzzeo, D. Bondra), rozhodujúci sam. nájazd Abdul - 6. Marshall (Selleck)

Vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefik - Synek, Gajan - 4323 divákov

Zostavy:

Poprad: Vošvrda - Erving, Petran, Miner, Karalahti, Fabian, Salija, Ťavoda - P. Svitana, Mlynarovič, Matúš Paločko - Buzzeo, Zagrapan, Takáč - Abdul, Paukovček, D. Bondra - Belluš, Heizer, Kundrik

Banská Bystrica: Williams - Kubka, Ďatelinka, K. Sloboda, Southorn, Marshall, Mihálik, Nemčík - Selleck, Faille, M. Lunter - Asselin, Higgs, Bartánus - Lamper, T. Surový, Zigo - Koper, A. Šťastný, Matoušek - Češík

Hlasy (zdroj: RTVS):

Roman Stantien (tréner Popradu): "Myslel som si, že v samostatných nájazdoch bude lepši náš súper, ale naši hráči dokázali, že chcú ísť ďalej. Klobúk dolu! Brankár nás drží celú sezónu. Vošvrda je jednotka, robí na sebe. Dúfam, že mu to vydrží až do konca. Dôležité bolo, že sme vyrovnali ešte v prvej tretine, lebo neskôr by to bol možno problém. Oni by to pred brankárom ´zavreli´, majú na to typy hráčov. Myslel som si, že dnes nás porazia naše nevyužité presilovky. Chvalabohu, mýlil som sa. Trikrát po sebe zdolať Banskú Bystricu je veľmi ťažké, ale pokúsime sa o to. Máme pred sebou cieľ a robíme pre neho maximum."

Dan Ceman (tréner Banskej Bystrice): "Mali sme veľmi dobrý vstup do stretnutia, ale neskôr sme už na to nedokázali nadviazať. Nepodarilo sa nám zvíťaziť ani v jednom zápase v Poprade, musíme uspieť v tom nasledujúcom, ktorý hráme doma. Jednoducho musíme hrať našu hru a pokúsiť sa zvíťaziť vo všetkých zvyšných stretnutiach."