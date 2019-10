Poprad vo východniarskom derby zdolal Košice, brankár Vošvrda hovorí o lúpeži za bieleho dňa

KOŠICE 24. septembra (WebNoviny.sk) - V piatich zápasoch v úvode nového ročníka Tipsport ligy 2018/2019 hokejisti HC Košice nestratili ani bod, ale v tom šiestom nestrelili gól a pustili súperovi všetky tri body.

Košičania prehrali doma vo východniarskom derby s Popradčanmi 0:1 napriek tomu, že umne hrajúceho súpera prestrieľali v pokusoch na bránku 44:24. Hostia spod Tatier sa na súperovom ľade radovali z bodového zisku v novej sezóne po prvý raz.

"Mali sme prehrať 0:4. Nehrali sme to, čo sme si povedali. Zbytočne sme tam ´lietali´, prepadávali sme a oni mali prečíslenia. Mali sme si počkať, nechať ich tvoriť. Je jedno, že sme mali 50 striel. Poprad vyhral zaslúžene,“ kriticky sa vyjadril kapitán Košíc Ladislav Nagy po zápase pre .

Skóroval iba Patrik Svitana

Jediný gól stretnutia, ktoré sledovalo v Steel aréne 4259 divákov, strelil v 28. min reprezentačný útočník Patrik Svitana. Pred bránkoviskom mal až príliš veľa času aj priestoru na zakončenie.



"Bolo tam striedanie, počas ktorého sme si nahodili puk. Matúš Paločko ho vybojoval, dobre ma našiel a ja som už len vystrelil. Teší ma, že išlo o víťazný gól, pretože prvé víťazstvo z ľadu súpera sme už potrebovali. Verím, že nás to nakopne a prenesieme si to do domáceho zápasu proti Zvolenu,“ uviedol Svitana.

Košice zostali na čele tabuľky

Jeho český spoluhráč z bránky Tomáš Vošvrda vychytal "shootout", ale odmietol pripísať si väčšie zásluhy ako ostatní členovia tímu.

"Chceli sme nejaký bod a máme tri. Bola to lúpež za bieleho dňa. Ukázali sme, ako by mohla vyzerať naša hra v zápasoch u súperov. Po dvoch tretinách som mal nejakých 30 zásahov, ale nebol tam tlak a dorážky. Spoluhráči veľa striel zablokovali a hoci sa po nulách hovorí, že to vychytal brankár, v tomto prípade to vybojoval celý tím. Ja som len chytal strely od mantinelov," skonštatoval Vošvrda pre hokej.sk.

Košickí hokejisti napriek prehre zostali na čele tabuľky s 15 bodmi, piaty Poprad má o 6 bodov menej. "Prestrihli sme si sami šnúru víťazstiev. Netreba sa hrať na veľkých hokejistov. Musíme hrať zodpovedne a nechať na ľade srdiečko tak, ako ho tam nechali Popradčania,“ trefne ešte raz zhodnotil Ladislav Nagy nedeľňajšie dianie v Steel aréne.

