Poprad plánuje výstavbu novej trasy cyklochodníka, o smere však rozhodnú obyvatelia

POPRAD 14. marca (WebNoviny.sk) – Mesto Poprad plánuje výstavbu nového cyklistického chodníka. Do úvahy pripadajú dve trasy – jedna po severnom brehu rieky Poprad, ktorá by doplnila už existujúci cyklochodník na južnej strane rieky, druhá alternatíva je nadviazať na nový cyklochodník od veľkého kruhového odjazdu popri rieke Poprad, ktorý je ešte vo výstavbe, s napojením na Veľkú Lomnicu. O tom, kadiaľ napokon povedie, rozhodnú ľudia v ankete zverejnenej na mestskom webe.

Rozhodnú ľudia

„Pôvodne sme sa chceli pustiť do výstavby chodníka smerom na Svit, a tým odľahčiť existujúcemu chodníku po južnej strane rieky, ktorý je dosť frekventovaný. Po avizovaní tejto informácie sa však stretávame s rôznymi názormi na tento zámer. Preto sme si povedali, nech rozhodnú ľudia,“ uviedol na margo zverejnenej ankety primátor Popradu Anton Danko.

Z priebežných výsledkov ankety, ktorú radnica zverejnila v pondelok 11. marca, vyplýva, že vyše 90 percent hlasov je v prospech chodníka smerom na Veľkú Lomnicu.

Za chodník po opačnej strane rieky Poprad, smerom na Svit, doposiaľ hlasovalo necelých 8 percent ľudí. Tí môžu hlasovať prostredníctvom ankety zverejnenej na webovom sídle mesta Poprad do 25. marca.

Chodník pre peších

V susednom meste Svit pripravujú ďalšiu etapu chodníka po brehu Popradky, ale pre peších. Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa radnice Lenka Faixová, mesto momentálne rieši projekt výstavby chodníka pre chodcov po severnej strane rieky Poprad – v rámci intravilánu mesta.





Výstavbu cyklochodníka na tejto strane rieky zatiaľ neplánujú, takže ak by aj mesto Poprad chodník po severnej strane rieky stavalo, vo Svite by na neho nenadviazali tak, ako to bolo v prípade chodníka na južnej strane rieky.





Ak by cyklistický chodník viedol opačným smerom, nadviazal by na v súčasnosti realizovanú etapu cyklochodníka, ktorý by mal vo finále pokračovať cez Matejovce a nadviazať až na Veľkú Lomnicu.





„V tomto prípadoch sa musí najskôr dokončiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, bez ktorého to nepôjde. V prípade ak by chodník smeroval na Svit, je potrebné sa dohodnúť so správou povodia, ktorá je vlastníkom priľahlých pozemkov," uzavrela Horáková. V prípade vyhlásenia vhodnej výzvy po splnení požadovaných podmienok by mesto požiadalo o nenávratný finančný príspevok.

