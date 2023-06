Poprad a Spišská Nová Ves darujú seniorom respirátory, do schránok by im mali prísť v najbližších dňoch

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Poprad daruje obyvateľom, ktorí v tomto roku dovŕšia vek 65 rokov respirátory FFP2. Radnica o tom informuje na svojej webstránke s tým, že celkovo ich rozdajú približne 20-tisíc kusov. Jeden občan dostane dva kusy týchto respirátorov.

„Distribuovať ich začneme od pondelka 1. februára. Mesto má k dispozícii zoznamy obyvateľov, čiže nie je potrebné sa hlásiť. Respirátory budú distribuované zadarmo zamestnancami mestského úradu do schránok,“ priblížila samospráva.

Aj v Spišskej Novej Vsi pristúpilo mesto k podobnému kroku. V najbližších dňoch roznesú dobrovoľníci Centra voľného času a klubu mladých tisíce respirátorov FFP2, ktoré radnica kúpila pre obyvateľov s vyšším rizikom na ochorenie COVID-19. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti. Sú určené obyvateľom nad 60 rokov veku s trvalým pobytom v meste.

„Respirátor poskytuje vyššiu ochranu ako rúško, preto ho odporúčame použiť na miestach, kde nie je možné vyhnúť sa kontaktu s inými ľuďmi, napríklad v čakárni u lekára, na pošte a podobne,“ dodáva samospráva.

