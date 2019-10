Poplatky za odpad na Slovensku sa môžu zmeniť, ich výška bude závisieť od úrovne separovania

BRATISLAVA 17. októbra (WebNoviny.sk) - Miera recyklácie je na Slovensku nízka, preto poslanci parlamentu schválili opatrenia z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP), ktoré upravujú poplatky za odpad. Poslanci schválili novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Poplatky za skládkovanie odpadov sú na Slovensku najnižšie v Európe.

Momentálne sa platí necelých päť eur za tonu odpadu uloženého na skládku. Suma, ktorú obce po novom zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, bude závisieť od úrovne jeho vytriedenia. Zmeny pocítia predovšetkým obce, v ktorých je miera triedenia odpadu veľmi nízka.

Motivácia recyklovať

Naopak, obce, ktoré poctivo triedia, môžu mať v konečnom dôsledku poplatky nižšie ako v súčasnosti. V roku 2021 by mal poplatok byť od 11 do 33 eur za tonu odpadu.

"Cieľom nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce viac triediť," vysvetlil minister životného prostredia László Sólymos s tým, že suma sa bude v nasledujúcich troch rokoch postupne zvyšovať.

Envirorezort argumentuje, že nízke poplatky za skládkovanie nemotivujú ľudí triediť a recyklovať odpad. Ak sa však zvýšia poplatky za ukladanie nevytriedeného odpadu na skládky, ľudia budú viac separovať, lebo za vytriedený odpad nič neplatia. Účelom nového zákona je znevýhodnenie skládkovania odpadov a vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.

Nový zákon tiež ustanovuje Environmentálny fond ako subjekt, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov. Zároveň nastavuje mechanizmus rozdeľovania týchto príjmov. Zákon začne platiť od 1. januára 2019.

Boj proti skládkovaniu

Na Slovensku vzniká ročne približne 10 miliónov ton odpadov. Produkcia komunálneho odpadu predstavuje 475 kg na obyvateľa za rok, priemer EÚ je 321 kg na obyvateľa za rok. Priemerný podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 v členských krajinách Európskej únie vrátane Slovenska zvýšiť na 70 percent, 50-percentnú recykláciu chce EÚ dosiahnuť do roku 2020.

Slovensko podľa posledných štatistík recykluje približne 23 percent komunálnych odpadov. Na Slovensku viac ako dve tretiny odpadov končí na skládkach, kým priemer EÚ je okolo 28 percent. Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele EÚ, musí do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent a v roku 2040 pod 10 percent.

Okrem toho musí Slovensko zvýšiť recykláciu odpadu. Do roku 2025 má recyklovať 55 percent komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60 percent.

„Boj proti skládkovaniu berieme na ministerstve vážne. Aj preto sme pripravili novú legislatívu, ktorá má za cieľ výrazne znevýhodniť ukladanie odpadu na skládkach – a to jednoduchým spôsobom, zvyšovaním sadzieb za každú uloženú tonu komunálneho odpadu na skládkach,“ povedal Sólymos.





