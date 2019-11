Pompeo chce varovať Európu pred používaním čínskych technológií, vraj môžu kompromitovať NATO

WASHINGTON 6. mája (WebNoviny.sk) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý je tento týždeň na turné po európskych krajinách, plánuje okrem iného zopakovať varovania pred používaním čínskych telekomunikačných technológií.

Spomenúť by mal aj necitlivé úsilie Pekingu zohrávať významnú úlohu v Arktíde, regióne, kde sa v súvislosti s otepľovaním a topením ľadu otvárajú možnosti rozvoja a obchodu. Súvisí to so snahami administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa zastaviť narastajúci vplyv Číny vo svete.

Situácia vo Venezuele

Pompeo sa počas ministerského stretnutia Arktickej rady vo Fínsku stretne s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov by mala byť situácia vo Venezuele, kde ich krajiny zastávajú rozdielne stanoviská.

Samotnému stretnutiu Arktickej rady budú pravdepodobne dominovať obavy z Trumpovej politiky súvisiacej s klímou. Podľa mnohých sa totiž zameriava výhradne na využívanie prírodných zdrojov a zo strategických a bezpečnostných dôvodov tlačí na Rusko a Čínu na úkor krehkého prostredia tohto regiónu.

Stretne sa s Merkelovou a Mayovou

Ďalšie zastávky čakajú Pompea v Nemecku a Veľkej Británii, kde sa stretne s kancelárkou Angelou Merkelovou a premiérkou Theresou Mayovou, ako aj s ministrami zahraničných vecí oboch štátov.

Pompeo chce varovať pred expandovaním čínskeho telekomunikačného gigantu do Európy. Spojené štáty sa obávajú, že Čína môže získať súkromné a komerčné dáta a kompromitovať Severoatlantickú alianciu a operácie spojeneckých bezpečnostných služieb.

Poslednou zastávkou amerického šéfa diplomacie bude Grónsko. Stretne sa tam s vedcami a inými odborníkmi, ktorí sa zaoberajú dôsledkami klimatických zmien na región.





