Pomôže Šimečka ako predseda Progresívnemu Slovensku? Podľa politológa by to mohlo narobiť problémy iným stranám

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Progresívne Slovensko (PS) má preferencie nad hranicou zvoliteľnosti, zároveň nie je dostatočné viditeľné. Očakávania strany sú zrejme väčšie. Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov v súvislosti s predpokladanou zmenou na čele PS.

Doterajšiu predsedníčku PS Irenu Bihariovú by mal na sneme 7. mája tohto roka nahradiť doterajší podpredseda strany Michal Šimečka.

SaS a Hlas-SD môžu mať problém

„Vnímam to tak, že snahou Šimečku bude podporu konsolidovať a zvýšiť ju,“ uviedol Mesežnikov.

Podľa prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza zo začiatku apríla tohto roka by PS volilo 7,3 percenta opýtaných. Po možnom zvolení Šimečku by PS mohlo podľa politológa odčerpať časť podpory strane Sloboda a Solidarita (SaS) a menšiu časť zrejme aj strane Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) „Pre SaS to však môže byť nepríjemnejšie,“ poznamenal Mesežnikov.

Šimečka má výhodu

Upozornil, že PS je stále mimoparlamentnou stranou a Šimečka má výhodu, že je viditeľnou postavou, keďže je podpredsedom Európskeho parlamentu. Podľa politológa možno očakávať väčšiu prítomnosť Šimečku v celkovom diskurze k zahranično-politickým a bezpečnostným otázkam.

„Vo svojich aktivitách spája zahranično-politické otázky s hodnotovými. Napríklad sa kriticky vyjadroval k Maďarsku a Poľsku. Čiže otázky demokracie tiež patria do jeho europoslaneckého portfólia, a to sú aj otázky domáce. S rôznymi trendmi, ktoré kritizuje v Maďarsku a Poľsku, sme konfrontovaní aj na Slovensku,“ priblížil Mesežnikov.

Europarlament aj parlament

V minulosti SaS nemala svojho predsedu Richarda Sulíka v slovenskom, ale v Európskom parlamente. Istý čas preto ako europoslanec trávil v zahraničí. V podobnej situácii sa môže ocitnúť aj PS. Podľa politológa ide o neštandardné riešenie, ale PS to môže prezentovať tak, že prikladá veľký význam európskej agende.

„Po skončení svojho funkčného obdobia v europarlamente, a keď sa PS dostane do národného parlamentu, tak asi bude Šimečka pôsobiť už ako národný líder na Slovensku,“ uzavrel politológ.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

