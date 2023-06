Pomoc štátu je nedostatočná a podnikom dochádza dych, Klub 500 požaduje zásadné navýšenie podpory

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia najväčších zamestnávateľov združení v Klube 500 navrhujú zásadným spôsobom zvýšiť kompenzáciu na úhradu časti mzdových nákladov ich zamestnancov, a to na maximálnu výšku 1 100 eur na zamestnanca. Táto suma by podľa Klubu 500 pokrývala necelých 72 percent celkových osobných nákladov, čo by v praxi znamenalo významnú pomoc pre udržanie zamestnanosti.

Klub 500 pritom poukazuje na to, že vláda má stále k dispozícii približne miliardu eur vyčlenenú z eurofondov na boj s koronakrízou. Informoval o tom v utorok výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

„Aktuálna výška príspevkov štátnej pomoci pokrýva len zlomok osobných nákladov na zamestnanca. Štátna pomoc po vypuknutí krízy síce zvrátila tie najhoršie scenáre, dnes však podnikom dochádza dych. Navrhujeme zásadným spôsobom zvýšiť kompenzáciu – a to na maximálnu výšku 1 100 eur na zamestnanca,“ vysvetlil Tibor Gregor.

Nové opatrenia s citlivým prístupom

Výkonný riaditeľ Klubu 500 zároveň dodal, že prípadné ďalšie obmedzenia zo strany štátu súvisiace so šírením koronavírusu môžu byť pre viaceré slovenské podniky doslova likvidačné. Vláda preto pri zavádzaní ďalších opatrení musí podľa zamestnávateľov postupovať citlivo.

A to aj preto, že súčasná pomoc od štátu je už v dnešnej situácii podľa Klubu 500 absolútne nedostatočná. Aktuálna výška príspevkov totiž firmám nepokrýva ani náklady na odvody a dane zamestnancov.

Klub 500 verí, že členovia vlády si uvedomia, že vyššia štátna podpora je nevyhnutná a dôležitá pre udržanie pracovných miest, pre ďalšie fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva či služieb.

Nové reštrikcie môžu mať fatálne následky

"Klub 500 preto vyzýva vládu SR, aby pri prijímaní ďalších opatrení na zabránenie šírenia pandémie brala do úvahy situáciu, v akej sa podniky ocitli po prvej vlne pandémie a urýchlene pristúpila k navýšeniu podpory a predĺženiu doby pomoci," dodal Tibor Gregor.

Predstavitelia Klubu 500 považujú za nevyhnutné chrániť život a zdravie ľudí, no na druhej strane dodávajú, že prípadné zavedenie plošných reštrikcií v budúcom období by malo pre podniky i ekonomiku fatálne následky.

"Veríme, že aj napriek nedávnym vyjadreniam o potrebe zaviesť prísnejšie opatrenia, budú vláda a aj Ústredný krízový štáb opatrní. Zástupcovia najväčších zamestnávateľov združení v Klube 500 situáciu na Slovensku i v ďalších krajinách pozorne sledujú," uzavrel výkonný riaditeľ Klubu 500.

