Pomoc od štátu počas pandémie dostanú aj veľké firmy, vláda vyplatí viac ako miliardu eur

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda v utorok rozšírila projekt podpory udržania zamestnanosti v čase krízy aj na veľkých zamestnávateľov. Kabinet totiž zrušil doterajší strop pre jedného zamestnávateľa vo výške 800-tisíc eur, do ktorého mohol zamestnávateľ od štátu čerpať príspevky na náhradu mzdy zamestnancov vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca.

Tento príspevok bude možné po novom dostávať na náhradu mzdy zamestnanca vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo inou písomnou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovania príspevku.

Podmienkou je neukončený pracovný vzťah

Zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, bude môcť čerpať od štátu príspevok na úhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, maximálne v sume 880 eur.

Kabinet tiež schválil pomoc pre konateľov jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré neplatili sociálne odvody alebo prerušili svoju živnosť a dohodárov.

Ak tieto osoby počas súčasnej krízy nemajú žiadny iný príjem, môžu od štátu dostávať za apríl a máj tohto roka 210 eur mesačne a za marec 105 eur. Podmienkou je však to, že ich pracovný vzťah naďalej trvá. U konateľov jednoosobových s.r.o. sa tento vzťah preukazuje dohodou o výkone funkcie konateľa.

Limit pre jednoosobové "eseročky"

"Upozorňujem ich na to, aby neukončili svoj vzťah, lebo v takom prípade by nemohli požiadať o túto pomoc," povedal v utorok minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

V prípade dohodárov musí ísť o dohodu, ktorá nebola ukončená. Jednoosobové "eseročky" sú podľa Krajniaka limitované tým, že ich čistý zisk za minulý rok bol maximálne 9 600 eur.

Všetky schválené opatrenia si pri trvaní mimoriadnej situácie v marci až máji tohto roka vyžiadajú 1,38 miliardy eur. "Ide o navýšenie oproti vládou schválenému rozpočtu o 548,5 mil. eur," uvádza sa v materiáli.

