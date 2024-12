Pomer zabitých ruských bojovníkov v porovnaní so zranenými je vysoký, rozviedka hovorí o 60-tisícoch mŕtvych

17.2.2023 (SITA.sk) - Za necelý rok vojny na Ukrajine mohlo prísť podľa britskej vojenskej rozviedky o život až 60-tisíc ruských bojovníkov. Vo svojej novej správe o vojne to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uvádza britské ministerstvo obrany.

Rezort uvádza, že ruské ozbrojené sily a súkromná vojenská organizácia Wagnerovci od začiatku vojny pravdepodobne utrpeli 175 až 200-tisíc obetí. Mŕtvych je z toho približne 40 až 60-tisíc. Miera obetí sa značne zvýšila od septembra 2022, keď Rusko zaviedlo „čiastočnú mobilizáciu“. Väčšinu obetí si podľa Londýna takmer určite vyžiadalo delostrelectvo.

Podľa moderných štandardov tieto čísla predstavujú vysoký pomer zabitých osôb v porovnaní so zranenými, upozorňuje správa. Je to takmer určite spôsobené extrémne primitívnymi lekárskymi opatreniami vo veľkej časti ozbrojených síl.

Wagnerova skupina do bojov nasadila veľký počet brancov spomedzi väzňov. Pri nich je miera obetí pravdepodobne do 50 percent.

Pokus Ukrajincov o znovuzískanie Krymu by bol pre Putina červenou čiarou, mal povedať Blinken. O jeho slovách sa vedú dohady

Ukrajinský pokus o znovuzískanie Krymského polostrova, ktorý Rusko v roku 2014 ilegálne anektovalo, by bol „červenou čiarou“ pre Vladimira Putina a mohol by viesť k širšej ruskej reakcii.

V stredu to údajne počas videohovoru so skupinou expertov povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Informuje o tom portál Politico s odvolaním sa štyri nemenované zdroje.

Je to na rozhodnutí Ukrajincov

Ruský vodca vníma Krym ako súčasť Ruska a rozčúlilo by ho, ak by mu polostrov vzali, i keď to je presne to, čo on spravil Ukrajine pred takmer desaťročím, konštatuje Politico. Americké administratívy odvtedy opakovane stáli za tvrdením, že Krym je Ukrajina.

Vyjadrenie šéfa americkej diplomacie, ktoré určite sklame Kyjiv, podľa portálu prišlo po tom, ako sa niekto počas súkromného rozhovoru spýtal, či sú Spojené štáty ochotné pomôcť Ukrajine uskutočniť jej dlhodobý cieľ opätovného získania územia, ktoré zabrala Moskva.

Podľa štyroch ľudí oboznámených s Blinkenovou reakciou, minister povedal, že Spojené štáty aktívne nepodporujú Ukrajinu v snahe znovu získať Krym, no je to podľa neho rozhodnutie Kyjiva.

Hlavným cieľom administratívy podľa neho je pomôcť Ukrajine v postupe tam, kde sa bojuje, najmä na východe.

Aký to vyvolalo dojem

Toto vyjadrenie pritom súhlasí s komentármi predstaviteľov Pentagonu, ktorí v posledných týždňoch hovorili o pretrvávajúcich vyčerpávajúcich bojoch na Donbase a juhu krajiny a spochybnili schopnosť Ukrajiny v blízkej budúcnosti získať Krym.

Blinken podľa dvoch z uvedených zdrojov vytvoril dojem, že Spojené štáty v súčasnosti nepovažujú tlak na znovuzískanie Krymu za rozumný, i keď zdôraznili, že nepoužil tieto slová.

Zvyšní dvaja však ministrove komentáre takto nevnímali a myslia si, že jednoducho skonštatoval, že je na rozhodnutí Ukrajincov, nie Ameriky, čo sa pokúsia získať silou. To im naznačilo, že Blinken je otvorenejší možnej ukrajinskej hre o Krym.

Proti invázii urobili málo

I keď diplomati ani vojenskí predstavitelia Spojených štátov a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) od roku 2014 nikdy verejne nezapochybovali o tom, že Krym je súčasťou Ukrajiny, zároveň však spravili veľmi málo proti ruskej invázii a okupácii polostrova, pripomína Politico.

Štvorica zdrojov hovorila s webom pod podmienkou zachovania anonymity, pretože nemali povolenie verejne sa vyjadrovať k obsahu off-the-record konverzácie a ministerstvo zahraničia sa k videohovoru odmietlo vyjadriť.

