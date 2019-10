Pomalší rast cien zapríčinili lacnejšie letenky, teraz sa však očakáva zvýšenie výdavkov domácností

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) - Ceny na Slovensku v závere vlaňajška rástli pomalšie, ako očakávali analytici. Za spomalením inflácie možno pritom podľa nich hľadať najmä ceny v doprave.

Okrem lacnejších pohonných látok sa o to postarali aj ceny leteniek, ktorých váha v spotrebnom koši oproti minulosti stúpla. Medziročná inflácia v decembri dosiahla 1,9 %, pričom naposledy bola pod dvoma percentami ešte v decembri 2017.

Obnovenie zlacnenia pohonným hmôt

Pokračujúci decembrový pokles cien ropy na svetových trhoch pritom podľa analytika UniCredit Ľubomíra Koršňáka kopírovali ceny na slovenských čerpacích staniciach len čiastočne. „V dôsledku decembrového poklesu cien ropy by ceny pohonných hmôt na Slovensku mohli obnoviť trend zlacňovania ešte i začiatkom januára,“ tvrdí.

Desatinu percentuálneho bodu z medzimesačnej inflácie však podľa Koršňáka ubrali aj volatilné ceny leteniek, ktorých váha v spotrebnom koši sa v minulom roku výrazne zvýšila. Ceny leteniek v porovnaní s novembrom totiž klesli až o vyše 25 %.

Zrýchlenie rastu cien potravín

Na druhej strane prorastovo na infláciu pôsobili regulované ceny. Ako pripomínajú analytici menového úseku Národnej banky Slovenska (NBS), v decembri rástli ceny plynu pre domácnosti podľa predpokladov o 5,8 %. Miernejšie ako sa očakávalo, však rástli ceny potravín.

„Predpokladáme, že od januára 2019 začne rast cien potravín po krátkodobom minime zrýchľovať,“ dodáva v komentári menový úsek centrálnej banky.

Už v januári by sa však rast cien mal opäť zrýchliť na úrovne z polovice roka, kedy inflácia prevyšovala 2,5 %. Podľa analytikov menového úseku NBS by januárová inflácia mala dosiahnuť 2,6 %. „Inflácia by mala zrýchliť v dôsledku rastu regulovaných cien energií pre domácnosti a zrýchlenia rastu cien potravín,“ uvádzajú v komentári.

