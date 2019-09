Poľský pilot formuly 1 Robert Kubica po aktuálnej sezóne skončí v stajni Williams

19.9.2019 (Webnoviny.sk) - Poľský motoristický pretekár Robert Kubica vo štvrtok potvrdil, že v sezóne 2020 nebude pôsobiť v seriáli pretekov formuly 1. Rodák z Krakova o tom informoval na tlačovej konferencii pred nedeľňajšou Veľkou cenou Singapuru.

Kubica napísal zaujímavý športový príbeh. Po vážnom zranení ruky sa dokázal vrátiť späť, na tohtoročné preteky v Maďarsku dotiahol tisíce poľských fanúšikov, na slabučkom Williamse dokázal získať bod, ale napriek tomu po sezóne v tradičnom britskom tíme skončí.

"Rozhodol som sa, že po skončení tejto sezóny nebudem pokračovať vo Williamse. Nie je ľahké byť späť v F1 po takej dlhej dobe, zvlášť keď ste v ťažkej situácii, ako sme my. Napriek tomu však musím tímu poďakovať za príležitosť a uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ vyjadril sa Robert Kubica, ktorého cituje oficiálny web formuly 1.

Jedná výhra v kariére

Vo svojej doterajšej kariére dosiahol v "kráľovnej motošportu" jedno víťazstvo, keď na monoposte Sauber ovládol Veľkú cenu Kanady 2008.

V roku 2011 sa dokonca hovorilo o záujme Ferrari, ale nehoda na pretekoch rely výrazne pribrzdila kariéru poľského pretekára. Vtedy prišiel o časť predlaktia a utrpel viaceré zlomeniny lakťa, ramena a dolnej končatiny.

Následky zranenia ruky ho limitujú dodnes. Na otázku novinárov, či by chcel zotrvať v F1 Kubica odpovedal: "Samozrejme, moja odpoveď je áno. Predovšetkým však musím získať späť radosť z pretekania," dodal.

Kubica si zrejme svoj návrat na pretekárske okruhy predstavoval inak. Williams je však suverénne najslabším tímom v štartovom poli a navyše 34-ročný Poliak dostáva lekcie aj od 21-ročného tímového kolegu Georga Russella.

Jediný bod v sezóne

Vlaňajší šampión seriálu formuly 2 ho zdolal vo všetkých doterajších kvalifikáciách a iba dvakrát sa horšie umiestnil v hlavných pretekoch než on.

Jediný bod v tejto sezóne získal Kubica v Nemecku, keď využil daždivé podmienky a aj vďaka penalizácii jazdcov tímu Alfa Romeo obsadil desiate miesto.

"Chcela by som sa poďakovať Robertovi za jeho tvrdú prácu a rešpektujem jeho rozhodnutie opustiť tím na konci sezóny 2019. Bol dôležitým členom nášho tímu, najskôr ako rezervný jazdec a tento rok ako jeden z našich hlavných pretekárov. Ďakujeme mu za jeho nepretržité úsilie a do budúcnosti mu želáme len to najlepšie," vyjadrila sa šéfka britského tímu Claire Williamsová.

Uvoľnenú sedačku by mohol podľa prvotných informácii obsadiť Kanaďan Nicholas Latifi, aktuálne druhý muž šampionátu F2.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !