Politológovia: Pellegriniho nápad na zlepšenie demokracie by nefungoval

3.11.2019 (Webnoviny.sk) - Politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík nevidí dôvod, prečo by mali lídri koaličných strán sedieť v exekutíve. Ako uviedol pre agentúru SITA, pre niektorých šéfov strán môže byť dôležitejšie udržať pokope poslanecký klub, preto radšej pôsobia na významnej funkcii v parlamente. Stabilita poslaneckého klubu je totiž podľa neho dôležitá práve pre stabilnú prácu exekutívnej zložky štátnej moci.

Zodpovednosť nie je len na ministrovi

Politológ tým reaguje na stredajšie vyjadrenie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorý vyhlásil, že ak by boli lídri politických strán súčasťou vlády, šetrilo by to čas. Premiér sa domnieva, že v prípade schválenia legislatívy na vláde by bol celý proces prakticky uzatvorený a nemusel by byť predmetom ďalšej diskusie v Národnej rade SR.

Štefančík tvrdí, že Slovensko je parlamentná demokracia, teda vláda sa zodpovedá parlamentu a nie naopak. „Voliči spravidla vedia stotožniť prácu ministra s konkrétnou politickou stranou, ktorá ho do funkcie nominovala. Takže zodpovednosť za rezort nie je iba na ministrovi, ale na celej strane vrátane predsedu. Ak nie je šéf strany ministrom, má to aj praktický význam, a to najmä v momente, ak minister vo funkcii zlyhá, prípadne, ak sa dostane do podozrenia z korupčnej činnosti,“ priblížil politológ.

Zároveň vysvetlil, že ľahšie sa odvoláva z postu minister, ktorého osoba nie je pre stranu až taká dôležitá, ako napríklad minister, ktorý je zároveň šéfom strany. „Slovenská národná strana (SNS) sa napríklad ľahšie zbavila Petra Plavčana ako ministra školstva, ako keby mal z funkcie odísť Andrej Danko,“ uviedol Štefančík.

Nápady na zlepšenie demokracie

Pellegriniho nápad nepodporuje ani politologička z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Renáta Dulinová Bzdilová. Ako povedala pre agentúru SITA, ak by tento návrh prešiel, v reálnom výkone politiky fungovať nebude.





Politologička taktiež zdôraznila, že ak akémukoľvek človeku chýba zodpovednosť či morálny rozmer, „môžete ho dosadiť do akejkoľvek pozície či funkcie, zavaliť prácou, nútiť každodenne v tej práci sedieť a aj tak sa bude správať neeticky". V súčasnej vládnej koalícii sa to podľa nej len tak hemží rôznymi nápadmi na zlepšenie fungovania demokracie na Slovensku.





„Pán Danko prišiel s nápadom predĺžiť moratórium na 50 dní, čo nás dáva do skupiny štátov ako Tunisko a Kamerun. Pán Pellegrini prišiel s ďalším návrhom, aby lídri koaličných strán sedeli priamo vo vláde a boli zodpovední za niektorý z rezortov. Má to podľa neho zlepšiť fungovanie vlády i riadenie štátu. Vzhľadom na to, že tieto slová adresoval Bélovi Bugárovi (Most-Híd), ide skôr o vyjadrenie osobnej antipatie ako reálnu požiadavku,“ dodala Dulinová Bzdilová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !